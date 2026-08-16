Итоги торгов на Мосбирже с 10 по 14 августа

Итоги торгов на Мосбирже с 10 по 14 августаРынок акций завершил неделю массированной распродажей
Главный бенчмарк российского фондового рынка за неделю с 10 по 14 августа уменьшился на 6,35% до 2136,35 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 8,99% и составил 796,02 пункта.
Лидерами роста стали бумаги МКБ (+15,4%). В аутсайдерах оказались бумаги «Полюса» (-17,7%), «Русагро» (-14,2%), «Алросы» (-13,6%), «Роснефти» (-10,2%) и Positive Technologies (-9,8%).
Курс юаня на Московской бирже за пять торговых дней вырос на 2,4% (+30 коп.) до 12,5 руб. Курс доллара США на понедельник Банк России установил на отметке 84,55 руб. (+2,4 руб.) на основе данных на биржевом и внебиржевом рынках. Официальный курс евро составил 97,5 руб. (+2,7 руб.). Стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent увеличилась на 6% до $88,5/барр. Сентябрьский фьючерс на нефть WTI подорожал на 5,4% до $82,4/барр.
Рынок акций завершал неделю массированной распродажей – по-видимому, участники торгов устали ждать геополитического позитива и решили зафиксировать прибыль, рассуждает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. О визите американских переговорщиков в Киев и Москву по-прежнему ничего не слышно, а последние заявления сторон говорят о том, что они все так же далеки от компромисса, указал он.
А вот если убрать за скобки геополитику, то ситуация для рынка акций вполне благоприятная, отметил Смирнов. Котировки нефти Brent держатся под $90/барр., рубль ослабел, данные по инфляции обнадеживают, ситуация с топливными ценами стабилизировалась, на рынок возвращаются ранее выплаченные дивиденды, перечисляет он.
Коррекционное движение индекса Мосбиржи может остановиться в зоне 2100–2120 пунктов, от этой поддержки способен сформироваться откат с первой целью 2200 пунктов, ожидают в БКС. В первую очередь инвесторы будут ждать геополитических новостей, а также продолжат следить за валютными и сырьевыми котировками, инфляционной статистикой, сигналами Банка России и корпоративными новостями, перечисляет Смирнов.
Юань, доллар и евро резко подорожали на фоне усиления геополитической неопределенности и связанной с этим распродажей в акциях и облигациях, активизации импортеров при одновременном снижении поступлений от экспорта из-за проецирования низких цен на нефть начала июля, увеличения покупок валюты по бюджетному правилу и пика туристического сезона, перечисляет Смирнов. Но с новой недели рубль начнет компенсировать потери, считает эксперт: доллар может остыть до 82–83 руб., евро – вернуться к 95 руб., юань – к 12,1–12,3 руб. На курсе может сказаться техническая перепроданность российской валюты, завершение распродажи в акциях, приближение налогового периода, возросшие с середины – конца июля цены на нефть, допустил Смирнов.
В среду ЦБ опубликует данные по инфляционным ожиданиям населения в августе, Росстат – недельный отчет по инфляции и данные по ценам производителей за июль. Также на неделе выйдут полугодовые отчетности банка «Санкт-Петербург», «Циана», «Европлана», «Всеинструменты.ру», а совет директоров «Татнефти» обсудит дивиденды за первую половину года.