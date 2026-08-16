Итоги торгов на Мосбирже с 10 по 14 августа

Юань, доллар и евро резко подорожали на фоне усиления геополитической неопределенности и связанной с этим распродажей в акциях и облигациях, активизации импортеров при одновременном снижении поступлений от экспорта из-за проецирования низких цен на нефть начала июля, увеличения покупок валюты по бюджетному правилу и пика туристического сезона, перечисляет Смирнов. Но с новой недели рубль начнет компенсировать потери, считает эксперт: доллар может остыть до 82–83 руб., евро – вернуться к 95 руб., юань – к 12,1–12,3 руб. На курсе может сказаться техническая перепроданность российской валюты, завершение распродажи в акциях, приближение налогового периода, возросшие с середины – конца июля цены на нефть, допустил Смирнов.