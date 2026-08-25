Утренний звон по рынку акций 25 августа

Утренний звон по рынку акций 25 августаБиржа вновь попала под геополитическое давление
Российский рынок акций утром во вторник пытается отыграть часть вчерашнего снижения. По состоянию на 10:00 мск индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,09% и составил 2093,78. Индекс РТС вырос на 1,09% и составил 791,93.
Базовый сценарий на сегодня – сохранение давления с попыткой стабилизации у психологически важного уровня 2100 пунктов.
Понедельник – день тяжелый
Новую неделю российский фондовый рынок открыл сильным падением. Ключевым драйвером снижения стали атаки беспилотников на логистическую инфраструктуру Ozon, что ударило по котировкам не только самого маркетплейса, но и связанных с ним компаний.
На фоне общего пессимизма падение затронуло практически весь рынок, даже те сектора, которые не были напрямую связаны с произошедшими событиями.
Индекс Мосбиржи снизился на 2,99%, закрывшись на отметке 2071,2 пункта. Индекс РТС упал на 3,41% до 783,4 пункта.
Среди выросших бумаг можно выделить «М.Видео» – 45,9 руб. (+2,34%) и префы «Сургутнефтегаза» – 40,24 руб. (+0,68%). Как полагают некоторые аналитики, акции ритейлера выросли на ожиданиях, что часть покупательского спроса перераспределится в пользу других торговых сетей на фоне проблем Ozon.
В аутсайдерах оказались
Ozon – 2337,5 руб. (-21,53%),
АФК «Система» – 7,14 руб. (-12,26%),
VK – 120,7 руб. (-9,21%),
«Магнит» – 1502 руб. (-8,25%).
Ozon под ударом
В понедельник цена акций Ozon снижалась на 25% после новостей об атаках БПЛА. В компании подтвердили, что на складах начались пожары, часть заказов отменена, поставки на эти объекты временно не принимались.
Ozon управляет 55 логистическими центрами и приблизительно 160 распределительными центрами общей площадью свыше 500 000 кв. м. В 2026 г. компания планировала открыть еще 15 новых центров с инвестициями свыше 300 млрд руб. Под атаки попали как минимум пять складов, включая хабы на юге страны.
Шансы акций Ozon в краткосрочной перспективе большинство аналитиков оценивают как негативные – рынок будет переоценивать риски инфраструктурной уязвимости. Однако фундаментально компания сильна: рост выручки в первом полугодии на 48% в годовом выражении, выход на устойчивую прибыль, масштабная логистическая сеть.
Для долгосрочных инвесторов текущее падение может создавать входную точку с дисконтом при условии, что ущерб окажется управляемым и государство подключится к компенсации потерь, как в случае с Wildberries. Однако высокий геополитический риск сохраняется и «беспилотный фактор» теперь является перманентным для оценки всех российских маркетплейсов, отмечают эксперты.
B2B-РТС: сильный отчет после IPO
Отчетность B2B-РТС по МСФО за первое полугодие выглядит вполне уверенно. Компания продемонстрировала устойчивый рост ключевых финансовых показателей на фоне высокой рентабельности бизнеса, подтверждая статус крупнейшей электронной торговой площадки для бизнеса и государства в России.
Высокая рентабельность (по EBITDA выше 53%), отсутствие долга (чистая денежная позиция 2,1 млрд руб.) и стабильный рост всех сегментов бизнеса, успешное IPO и начало выплаты дивидендов повышают инвестиционную привлекательность бумаг компании.
Менеджмент компании подтверждает ожидания по росту выручки от услуг до 9,2 млрд руб. за весь 2026 г., сохраняя высокую рентабельность. При сохранении трендов компания планирует направлять на дивиденды более 85% чистой прибыли, что делает ее интересной для инвесторов, ориентированных на дивидендный доход.
Что день грядущий нам готовит?
Рынок находится в точке бифуркации, отмечают аналитики. С одной стороны – новый геополитический шок от атак на Ozon. С другой – насыщенный корпоративными отчетами день, который способен предложить локальные драйверы роста.
Наиболее вероятный сценарий на сегодня – волатильная консолидация вблизи 2100 пунктов. Если в течение дня не поступит новых негативных сигналов, рынок может попытаться отыграть часть потерь. Однако без сильных позитивных историй движение к 2000 пунктам остается реальным риском.
Сегодня МТС, «МТС-банк» и «Займер» отчитаются за II квартал. Также Дом.РФ опубликует финансовые результаты по МСФО за семь месяцев, а «Озон Фармацевтика» отчитается за первое полугодие. Совет директоров «Озон Фармацевтики» даст рекомендацию по дивидендам за первое полугодие.
Среди других важных событий следует отметить заседания советов директоров «Новатэка», «Газпром нефти» и «Норникеля», на которых будут обсуждаться дивиденды за первые шесть месяцев года.