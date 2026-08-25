Утренний звон по рынку акций 25 августа

Для долгосрочных инвесторов текущее падение может создавать входную точку с дисконтом при условии, что ущерб окажется управляемым и государство подключится к компенсации потерь, как в случае с Wildberries. Однако высокий геополитический риск сохраняется и «беспилотный фактор» теперь является перманентным для оценки всех российских маркетплейсов, отмечают эксперты.