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Главная / Инвестиции /

Крипторынок растет на фоне ожиданий смягчения регулирования в США

Но в этом скачке эксперты пока не видят устойчивого тренда
Анастасия Брянцева
К резкому скачку цены на криптовалюту стоит относиться осторожно
К резкому скачку цены на криптовалюту стоит относиться осторожно / Алексей Орлов / Ведомости

За прошедшую неделю с 17 по 23 августа биткойн подорожал на 20,3% с $63 000 до $79 000. Это стало самым значительным недельным приростом в долларовом эквиваленте за всю историю криптовалюты и самым мощным скачком в процентах с 2023 г. Сейчас цифровая валюта торгуется на уровне $79 299 (+0,40% к предыдущему торговому дню). Курс все еще очень далек от исторических максимумов прошлого года, когда биткойн стоил дороже $126 000. Эфир в то же время вырос на 22,1% с $1907,6 до $2451,3, а 25 августа торговался на уровне $2479 (-1,38%).

Общая капитализация рынка криптовалют (TOTAL) с 17 августа выросла на 17,5% с $2,16 трлн до $2,62 трлн.

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