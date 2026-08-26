Крипторынок растет на фоне ожиданий смягчения регулирования в США

За прошедшую неделю с 17 по 23 августа биткойн подорожал на 20,3% с $63 000 до $79 000. Это стало самым значительным недельным приростом в долларовом эквиваленте за всю историю криптовалюты и самым мощным скачком в процентах с 2023 г. Сейчас цифровая валюта торгуется на уровне $79 299 (+0,40% к предыдущему торговому дню). Курс все еще очень далек от исторических максимумов прошлого года, когда биткойн стоил дороже $126 000. Эфир в то же время вырос на 22,1% с $1907,6 до $2451,3, а 25 августа торговался на уровне $2479 (-1,38%).