Утренний звон по рынку акций 1 сентября

Утренний звон по рынку акций 1 сентябряБиржа готовится «переваривать» геополитику
Российский рынок акций утром во вторник открылся небольшим падением на фоне фиксации прибыли. По состоянию на 10:00 мск индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,33% и составил 2171,72. Индекс РТС снизился на 0,33% и составил 792,02.
Базовый сценарий на сегодня – коррекционное снижение и консолидация в поиске новых драйверов для движения.
Геополитика взбудоражила инвесторов
Рынок акций завершил торги понедельника ростом, который ускорился вечером на фоне усиления геополитического оптимизма.
В первой половине дня рост рынка был умеренным и поддерживался в основном сырьевыми ценами. Однако резкое ускорение произошло после появления сразу нескольких позитивных новостей из внешнеполитической повестки.
Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС заявил, что Россия движется по пути к завершению украинского конфликта. Это заявление было воспринято рынком как один из наиболее сильных сигналов о возможном прогрессе в переговорном процессе.
Также появились сообщения о том, что министр финансов США Скотт Бессент обсудил с российской стороной мирный план, а также о том, что главы минфинов России и США пообщались на полях встречи G20.
На стороне позитива также играли цены на нефть выше $90 за баррель, валютный курс выше 86 руб. за доллар и продолжающийся сезон отчетностей, многие из которых поддержали цены отдельных акций.
В лидерах роста среди относительно ликвидных бумаг были
В аутсайдерах оказались привилегированные бумаги «Сургутнефтегаза» – 41,74 руб. (-1,14%).
«Аэрофлот»: контрастное полугодие
«Аэрофлот» опубликовал консолидированную промежуточную отчетность за шесть месяцев. I квартал был непростым и принес убыток около 8,8 млрд руб., однако во II квартале скорректированная прибыль составила 9,3 млрд руб., что превысило консенсус-прогноз аналитиков (5,5 млрд руб.) Квартальная скорректированная EBITDA выросла на 14% до 52,7 млрд руб. при консенсусе 47 млрд руб.
При этом операционные расходы выросли на 9,7% в годовом выражении до 449,2 млрд руб., а выручка выросла лишь на 3,6%.
Аналитики оценили отчетность как умеренно-позитивную с сильным квартальным контрастом. «Аэрофлот» продемонстрировал впечатляющее восстановление во II квартале, превысившее ожидания аналитиков как по прибыли, так и по EBITDA. Но главный вызов – структурное давление расходов, прежде всего топливных, которые выросли на 13% за полугодие и на 24,5% во II квартале. При сохранении текущих цен на керосин и росте аэропортовых сборов давление на маржинальность, вероятно, сохранится.
Для акционеров сильный II квартал – важный позитивный сигнал. Однако для выхода на устойчивый годовой рост чистой прибыли компании необходимо во втором полугодии не только удержать достигнутый уровень эффективности, но и добиться замедления роста операционных расходов.
«Аптечная сеть 36,6»: структурный дисбаланс давит на бизнес
«Аптечная сеть 36,6» опубликовала предварительные неаудированные результаты за первое полугодие. Операционный бизнес компании продемонстрировал уверенный рост и успешную трансформацию в сторону онлайн-каналов. Однако на уровне всей группы сохраняется критический структурный дисбаланс: операционные успехи дочерних обществ перекрываются долговым бременем головной компании.
Выручка интернет-продаж выросла на 37,6%, превысив 19,4 млрд руб., а ее доля в общей выручке достигла 31,1%. Это ключевой позитивный сигнал, отмечают эксперты: компания успешно перестраивает бизнес-модель в сторону цифровых каналов, что повышает устойчивость и открывает возможности для дальнейшего роста маржинальности.
Несмотря на сильные операционные показатели, структурная проблема компании – долговая нагрузка на уровне головного ПАО. Соотношение чистого долга / EBITDA составляет около 10,6x, и это критически высокий уровень, свидетельствующий о том, что компания не генерирует достаточного операционного денежного потока для обслуживания долга.
В итоге, как отмечают аналитики, отчетность рисует картину «хорошего бизнеса, обремененного плохим балансом». Для инвесторов, которые готовы принимать высокий риск – это история с неопределенным финалом, где операционный рост дает надежду на прибыль, но долговая нагрузка остается главным препятствием.
Что день грядущий нам готовит?
Наиболее вероятным сценарием на сегодня по мнению большинства аналитиков является волатильная торговля и консолидация вблизи достигнутых уровней. Рынок будет «переваривать» вчерашний рост и искать новые драйверы для движения. Отскок в понедельник был обусловлен исключительно геополитическим позитивом, и для его закрепления необходимы дополнительные сигналы. В случае их отсутствия индекс может продолжить коррекцию в район 2150 пунктов. При этом котировки Brent продолжают повышаться. Они достигли $91,25 за баррель (+0,84%) утром 1 сентября на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Это может поддержать акции экспортеров.
Сегодня стартует Восточный экономический форум, который продлится до 4 сентября. Ждем новостей из Владивостока.