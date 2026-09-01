Утренний звон по рынку акций 1 сентября

Наиболее вероятным сценарием на сегодня по мнению большинства аналитиков является волатильная торговля и консолидация вблизи достигнутых уровней. Рынок будет «переваривать» вчерашний рост и искать новые драйверы для движения. Отскок в понедельник был обусловлен исключительно геополитическим позитивом, и для его закрепления необходимы дополнительные сигналы. В случае их отсутствия индекс может продолжить коррекцию в район 2150 пунктов. При этом котировки Brent продолжают повышаться. Они достигли $91,25 за баррель (+0,84%) утром 1 сентября на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Это может поддержать акции экспортеров.