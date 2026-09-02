Утренний звон по рынку акций 2 сентября

Главный позитивный сигнал, как считают некоторые аналитики, – эффект от продаж произведенного во II квартале оптоволоконного подводного кабеля еще не учтен в выручке, а виден только в затратах. Это создает мощный задел для второго полугодия: когда выручка от реализации нового продукта поступит, с учетом уже случившихся затрат на его производство маржинальность может вырасти еще больше.