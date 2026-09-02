Утренний звон по рынку акций 2 сентября

Утренний звон по рынку акций 2 сентябряИнвесторы сохраняют хрупкий оптимизм
Российский рынок акций утром в среду умеренно снижается. По состоянию на 10:00 мск индекс Мосбиржи понизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,79% и составил 2 170,09. Индекс РТС упал на 0,79% и составил 788,01.
Базовый сценарий на сегодня – консолидация вблизи уровня 2200 пунктов с сохранением высокой волатильности.
Биржа вступила в осень в хорошем настроении
1 сентября рынок акций показал смешанную, но в целом позитивную динамику, продолжив восстановление, начатое накануне. Индекс Мосбиржи вырос на 0,39%, закрывшись на уровне 2187,33 пункта. Индикатор добрался до максимума дня на отметке 2204,62 пункта, но не сумел закрепиться выше психологически важного уровня 2200 пунктов. Индекс РТС, напротив, снизился на 0,05% до 794,27 пункта из-за ослабления рубля.
Главным катализатором продолжения роста все также выступили геополитические ожидания. Вечерние новости об обострении дипломатических отношений между Россией и Германией сильного влияния на рынок не оказали, что еще раз говорит о сохраняющемся у инвесторов оптимизме в отношении событий на геополитическом треке.
Росту рынка также способствовало сочетание дорожающей нефти и ослабевающего рубля. Котировки Brent выросли на 4,7%, превысив $92 за баррель. В то же время курс доллара поднялся выше 86,5 руб. Такая конъюнктура традиционно выгодна для российских компаний-экспортеров, выступающих тяжеловесами рынка.
Впрочем, неспособность индекса закрепиться выше отметки 2200 пунктов, а также падение рынка на вечерней сессии показали, что уверенность инвесторов остается хрупкой.
В лидерах роста среди относительно ликвидных бумаг были
Ozon – 2391 руб. (+4,5%),
«Фосагро» – 5575 руб. (+3,3%),
«Северсталь» – 651,8 руб. (+2.74%),
НЛМК – 72,46 руб. (+2,69%),
«Русал» – 26,87 руб. (+2,54%).
В аутсайдерах оказались
ПИК: под финансовым давлением
Отчетность ГК ПИК за первое полугодие показала ухудшение всех ключевых показателей по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Выручка упала на 11,6% до 290 млрд руб. Основная причина – снижение девелоперской выручки на 10,5% (до 275,6 млрд руб.) из-за сокращения объемов строительства и замедления темпов признания выручки по долгосрочным контрактам.
Отчетность ПИК, как отмечают аналитики, рисует картину операционно устойчивого бизнеса, находящегося под сильным финансовым давлением.
Впрочем, падение чистой прибыли на 54% носит преимущественно «бумажный» характер и объясняется эффектом высокой базы 2025 года (прибыль от переоценки беспоставочного инструмента и курсовые разницы), а также резким ростом расходов на финансирование (отражение высоких ставок в учете).
При этом операционный бизнес (выручка, валовая маржа, EBITDA) показал умеренное снижение, сопоставимое с общим охлаждением рынка недвижимости. Ключевой риск – долговая нагрузка и высокая чувствительность к ставкам. При сохранении ключевой ставки на текущем уровне финансовые расходы будут продолжать давить на прибыль.
«Инкаб»: бизнес на исторических максимумах
Отчетность «Инкаб холдинга» за первое полугодие показала максимальную за все время существования бизнеса чистую прибыль и рентабельность на фоне кардинального улучшения структуры баланса после IPO.
Аналитики оценили отчетность как очень сильную. Компания продемонстрировала уверенную трансформацию бизнес-модели: при формальном падении выручки на 16% EBITDA выросла на 57%. Успешное IPO и привлечение капитала позволили кардинально улучшить структуру баланса – долг сократился вдвое, а собственный капитал вырос почти в пять раз.
Главный позитивный сигнал, как считают некоторые аналитики, – эффект от продаж произведенного во II квартале оптоволоконного подводного кабеля еще не учтен в выручке, а виден только в затратах. Это создает мощный задел для второго полугодия: когда выручка от реализации нового продукта поступит, с учетом уже случившихся затрат на его производство маржинальность может вырасти еще больше.
При сохранении текущих трендов и выполнении годового прогноза по выручке (7,5 млрд руб.) компания может показать годовую чистую прибыль на уровне 600–700 млн руб., что при дивидендной политике 50% даст дивидендную доходность, сопоставимую с текущими мультипликаторами.
Что день грядущий нам готовит?
Геополитические ожидания, а также очень благоприятное сочетание дорожающей нефти (Brent этим утром уже выше $95 за баррель) и дешевеющего рубля продолжают поддерживать рынок.
Впрочем, биржевая конъюнктура по-прежнему на 100% зависит от новостей, и любое негативное событие может перевернуть рынок вниз. При этом индекс 20 августа уже тестировал отметку 2200, но не смог закрепиться выше, после чего последовал откат. Для дальнейшего роста необходим подтвержденный позитивный катализатор.
Наиболее вероятным сценарием на сегодня является волатильная торговля в диапазоне 2100–2200 пунктов с попытками закрепиться выше последней отметки. Ключевую роль в течение дня сыграют данные по недельной инфляции от Росстата, которые могут повлиять на ожидания по ставке ЦБ. Инвесторы также будут следить за новостями с Восточного экономического форума.