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Утренний звон по рынку акций 4 сентября

Индекс стремится закрепиться выше уровня 2200 пунктов
Александр Яковлев
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Российский рынок акций утром продолжает уверенный подъем. По состоянию на 10:00 мск 4 сентября индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,69% и составил 2252,11. Индекс РТС вырос на 1,69% и составил 816,54.

Базовый сценарий на сегодня – рост с целью тестирования сопротивления в районе 2270–2336 пунктов.

Рынок напитался дальневосточным оптимизмом

3 сентября рынок акций завершил торги уверенным ростом, обновив максимумы с середины августа. Индекс Мосбиржи вырос на 1,36%, закрывшись на отметке 2214,76 пункта, а индекс РТС прибавил 1,49%, достигнув 802,99 пункта.

Основной импульс к росту рынок получил от выступления президента Владимира Путина на пленарном заседании ВЭФа. Его заявления о стабильности российской экономики, некритическом дефиците бюджета и отсутствии необходимости новой мобилизации были восприняты инвесторами с оптимизмом. Кроме того, озвученные на форуме ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ поддержали надежды на смягчение денежно-кредитной политики.

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Политика / Власть

Существенную поддержку рынку также оказало возобновившееся ралли нефтяных котировок. Вечером в четверг ноябрьский фьючерс на Brent превысил $96 за баррель.

Однако аналитики предупреждают, что для перехода к устойчивому среднесрочному росту индексу необходимо закрепиться выше зоны 2200–2250 пунктов. В случае ухудшения новостного фона коррекция может произойти достаточно быстро.

В лидерах роста среди относительно ликвидных бумаг были

Среди аутсайдеров можно выделить лишь привилегированные акции «Сургутнефтегаза» – 41,84 руб (-0,38%).

МГКЛ активизировал байбэк

МГКЛ анонсировал старт с 7 сентября выкупа собственных облигаций и активизацию выкупа акций в рамках уже утвержденного байбэка. Ключевой нюанс – выкуп происходит на фоне отказа от дивидендов. Ранее акционеры на годовом собрании не утвердили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за 2025 г. При этом СД тогда же одобрил байбэк на 897 млн руб.

Таким образом, прямой возврат денег акционерам (дивиденды) был отменен, а более сложный механизм (байбэк) сохранен. Гендиректор МГКЛ Алексей Лазутин пояснил, что байбэк в текущих условиях – более гибкий механизм повышения доходности для инвесторов и роста акционерной стоимости.

Расширение и ускорение байбэка – это агрессивное и нестандартное решение, отмечают аналитики. Оно несет как значительный потенциал для акционеров (рост EPS, поддержка цен акций), так и серьезные риски (потеря ликвидности, проблемы корпоративного управления).

Для краткосрочных инвесторов это мощный драйвер роста котировок: компания будет крупнейшим покупателем на рынке, что обеспечит поддержку цены акций. Для долгосрочных инвесторов решение требует взвешенного подхода, отмечают эксперты. С одной стороны, бизнес демонстрирует мощный рост, и менеджмент готов вкладывать капитал в собственные акции. С другой – сокращение free-float до 5,5% делает бумаги неликвидными и высокорисковыми, а отмена дивидендов в пользу байбэка может быть воспринята как менее прозрачный способ возврата капитала акционерам.

Что день грядущий нам готовит?

Сегодня, как полагает большинство аналитиков, на рынке вероятно продолжение восходящего движения с консолидацией у новых уровней. После пробоя отметки 2200 пунктов индекс, скорее всего, будет стремиться к тестированию следующей сильной зоны сопротивления в районе 2270 пунктов.

Трейдеры продолжают отыгрывать позитивные сигналы с ВЭФа, включая заявления президента РФ о шансах на конструктивные переговоры по украинскому урегулированию и сообщения о вероятном скором приезде американских переговорщиков в Москву. Новости о возможной отсрочке рассмотрения в США законопроекта о новых санкциях против России также добавляют рынку оптимизма.

Переговоры по проекту «Сила Сибири – 2» поддерживают акции «Газпрома» и весь рынок. Ожидания рекордных дивидендов от Сбербанка также позитивно влияют на настроения инвесторов.

Впрочем, рынок все так же остается крайне чувствительным к новостным заголовкам. После сильного ралли четверга любой негатив может привести к локальной фиксации прибыли накануне выходных. Некоторые аналитики также полагают, что существует высокая вероятность паузы в цикле снижения ключевой ставки на заседании 11 сентября и это будет сдерживающим монетарным фактором для рынка в ближайшие дни.

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