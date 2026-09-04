Утренний звон по рынку акций 4 сентября

Для краткосрочных инвесторов это мощный драйвер роста котировок: компания будет крупнейшим покупателем на рынке, что обеспечит поддержку цены акций. Для долгосрочных инвесторов решение требует взвешенного подхода, отмечают эксперты. С одной стороны, бизнес демонстрирует мощный рост, и менеджмент готов вкладывать капитал в собственные акции. С другой – сокращение free-float до 5,5% делает бумаги неликвидными и высокорисковыми, а отмена дивидендов в пользу байбэка может быть воспринята как менее прозрачный способ возврата капитала акционерам.