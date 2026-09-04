Утренний звон по рынку акций 4 сентября

Утренний звон по рынку акций 4 сентябряИндекс стремится закрепиться выше уровня 2200 пунктов
Российский рынок акций утром продолжает уверенный подъем. По состоянию на 10:00 мск 4 сентября индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,69% и составил 2252,11. Индекс РТС вырос на 1,69% и составил 816,54.
Базовый сценарий на сегодня – рост с целью тестирования сопротивления в районе 2270–2336 пунктов.
Рынок напитался дальневосточным оптимизмом
3 сентября рынок акций завершил торги уверенным ростом, обновив максимумы с середины августа. Индекс Мосбиржи вырос на 1,36%, закрывшись на отметке 2214,76 пункта, а индекс РТС прибавил 1,49%, достигнув 802,99 пункта.
Основной импульс к росту рынок получил от выступления президента Владимира Путина на пленарном заседании ВЭФа. Его заявления о стабильности российской экономики, некритическом дефиците бюджета и отсутствии необходимости новой мобилизации были восприняты инвесторами с оптимизмом. Кроме того, озвученные на форуме ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ поддержали надежды на смягчение денежно-кредитной политики.
Существенную поддержку рынку также оказало возобновившееся ралли нефтяных котировок. Вечером в четверг ноябрьский фьючерс на Brent превысил $96 за баррель.
Однако аналитики предупреждают, что для перехода к устойчивому среднесрочному росту индексу необходимо закрепиться выше зоны 2200–2250 пунктов. В случае ухудшения новостного фона коррекция может произойти достаточно быстро.
В лидерах роста среди относительно ликвидных бумаг были
Среди аутсайдеров можно выделить лишь привилегированные акции «Сургутнефтегаза» – 41,84 руб (-0,38%).
МГКЛ активизировал байбэк
МГКЛ анонсировал старт с 7 сентября выкупа собственных облигаций и активизацию выкупа акций в рамках уже утвержденного байбэка. Ключевой нюанс – выкуп происходит на фоне отказа от дивидендов. Ранее акционеры на годовом собрании не утвердили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за 2025 г. При этом СД тогда же одобрил байбэк на 897 млн руб.
Таким образом, прямой возврат денег акционерам (дивиденды) был отменен, а более сложный механизм (байбэк) сохранен. Гендиректор МГКЛ Алексей Лазутин пояснил, что байбэк в текущих условиях – более гибкий механизм повышения доходности для инвесторов и роста акционерной стоимости.
Расширение и ускорение байбэка – это агрессивное и нестандартное решение, отмечают аналитики. Оно несет как значительный потенциал для акционеров (рост EPS, поддержка цен акций), так и серьезные риски (потеря ликвидности, проблемы корпоративного управления).
Для краткосрочных инвесторов это мощный драйвер роста котировок: компания будет крупнейшим покупателем на рынке, что обеспечит поддержку цены акций. Для долгосрочных инвесторов решение требует взвешенного подхода, отмечают эксперты. С одной стороны, бизнес демонстрирует мощный рост, и менеджмент готов вкладывать капитал в собственные акции. С другой – сокращение free-float до 5,5% делает бумаги неликвидными и высокорисковыми, а отмена дивидендов в пользу байбэка может быть воспринята как менее прозрачный способ возврата капитала акционерам.
Что день грядущий нам готовит?
Сегодня, как полагает большинство аналитиков, на рынке вероятно продолжение восходящего движения с консолидацией у новых уровней. После пробоя отметки 2200 пунктов индекс, скорее всего, будет стремиться к тестированию следующей сильной зоны сопротивления в районе 2270 пунктов.
Трейдеры продолжают отыгрывать позитивные сигналы с ВЭФа, включая заявления президента РФ о шансах на конструктивные переговоры по украинскому урегулированию и сообщения о вероятном скором приезде американских переговорщиков в Москву. Новости о возможной отсрочке рассмотрения в США законопроекта о новых санкциях против России также добавляют рынку оптимизма.
Переговоры по проекту «Сила Сибири – 2» поддерживают акции «Газпрома» и весь рынок. Ожидания рекордных дивидендов от Сбербанка также позитивно влияют на настроения инвесторов.
Впрочем, рынок все так же остается крайне чувствительным к новостным заголовкам. После сильного ралли четверга любой негатив может привести к локальной фиксации прибыли накануне выходных. Некоторые аналитики также полагают, что существует высокая вероятность паузы в цикле снижения ключевой ставки на заседании 11 сентября и это будет сдерживающим монетарным фактором для рынка в ближайшие дни.