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Утренний звон по рынку акций 7 сентября

Биржа готовится к охлаждению
Александр Яковлев
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Российский рынок акций утром в понедельник умеренно снижается. По состоянию на 10:00 мск индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,71% и составил 2237,42. Индекс РТС снизился на 0,71% и составил 814,03.

Базовый сценарий на сегодня – коррекционное снижение после уверенного роста предыдущей недели.

Геополитика для рынка оказалась ценнее нефти

Рынок акций завершил пятницу уверенным ростом, обновив трехнедельные максимумы. Индекс Мосбиржи вырос на 1,8% до 2253,41 пункта, а индекс РТС прибавил 2,1%, закрывшись отметке 819,85 пункта. Ключевым драйвером роста вновь стала геополитика, которая перевесила давление со стороны дешевевшей в моменте нефти.

Основным катализатором оптимизма стали надежды на возобновление переговоров по украинскому урегулированию. Рынок активно обсуждал сообщения о подготовке визита в Москву и Киев американских спецпосланников Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера.

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Политика / Власть

Впрочем, на выходных, уже после завершения переговоров американских спецпредставителей в Москве и Киеве, рынок начал отступать, поскольку явных сигналов по урегулированию конфликта на Украине так и не появилось.

В общем, день еще раз показал, что для российского рынка геополитические сигналы остаются важнее сырьевой конъюнктуры. Но геополитический фон остается крайне волатильным, а вместе с ним и рынок не может выбраться на траекторию уверенного роста.

В лидерах среди относительно ликвидных бумаг были

Среди аутсайдеров оказались

ПИК собирается уйти с биржи

Сегодня совет директоров ПИК рассмотрит делистинг акций компании с Московской биржи. При этом мажоритарный акционер «Недвижимые активы», владеющий 98% акций, уведомил компанию о праве требовать принудительного выкупа оставшихся в свободном обращении бумаг.

Выкуп пройдет по цене 551,4 руб. за акцию. Эта цена не является рыночной на момент объявления, она была определена еще в апреле 2026 г. в рамках предыдущей оферты и затем повышена по требованию Банка России. После новостей о делистинге акции ПИК упали ниже 550 руб., то есть их стоимость фактически сравнялась с ценой выкупа. Это означает, что у миноритарных акционеров практически не было возможности получить премию.

Все это, как говорят аналитики, является закономерным финалом истории, которая развивалась в течение последнего года. В апреле мажоритарный акционер уже пытался инициировать выкуп, но ЦБ тогда его не согласовал. Однако к сентябрю доля мажоритария выросла до 98%, и юридических препятствий для процедуры уже не было.

Решение ПИК, безусловно, негативно для миноритарных акционеров. Как отмечают эксперты «Т-Банка», вся история выглядит как «финансовая мистификация», где компанию готовили к выкупу по заниженной цене, лишая ее акционерной стоимости. В конце 2021 г. ПИК проводил SPO по цене 1250 руб. за акцию – и сейчас выкупает бумаги менее чем за 40% от той цены.

Однако для самой компании и для рынка в целом это решение имеет логику. Публичный статус требует дополнительных расходов на поддержание листинга, раскрытие отчетности и взаимодействие с миноритариями. Уход с биржи дает больше гибкости в управлении, структуре капитала и снижает издержки.

«Физики» разогрели рынок акций в конце лета

В августе физические лица инвестировали 212,5 млрд руб. в ценные бумаги на фондовом рынке Московской биржи. При этом частные инвесторы в последний месяц лета в 3,6 раза нарастили вложения в акции относительно аналогичного периода прошлого года.

Аналитики отмечают четыре фактора, которые привели к такому бурному росту:

  • дивидендный сезон и реинвестирование полученных средств,

  • снижение доходности вкладов на фоне падения ставок,

  • покупки «на падении» после сложного лета,

  • сохранение привлекательности фондового рынка.

Таким образом, кратный рост вложений в акции, как считают эксперты, – это не просто сезонное событие, а сигнал о структурном сдвиге в поведении инвесторов. Они активно пересматривают свои стратегии, переходя из банковских депозитов в более доходные, хоть и более рискованные, инструменты фондового рынка. Этот тренд, скорее всего, сохранится, пока сохраняется разница между ожидаемой инфляцией и доходностью классических банковских продуктов.

Что день грядущий нам готовит?

На прошлой неделе рост индекса почти на 6,5% был обусловлен ожиданиями прорыва в переговорном процессе по Украине. Однако значимого прогресса не произошло, и рынок начал падать еще в выходные. При этом на пике пятничного роста индекс вплотную подошел к сильному техническому сопротивлению на уровне 2270 пунктов. Не сумев его пробить, рынок закономерно откатился назад, что усилило давление продавцов.

Сегодня на стороне позитива – сохранение высоких цен на нефть (Brent этим утром торгуется выше $97 за баррель). Запуск проекта «Восток ойл» «Роснефтью» стал позитивным сигналом для акций компании и для всего сырьевого сектора.

Ключевым событием недели станет заседание Банка России в пятницу, 11 сентября. Надежды на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, подкрепленные данными о замедлении инфляции, могут оказать поддержку рынку во второй половине недели.

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