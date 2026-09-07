Утренний звон по рынку акций 7 сентября

Выкуп пройдет по цене 551,4 руб. за акцию. Эта цена не является рыночной на момент объявления, она была определена еще в апреле 2026 г. в рамках предыдущей оферты и затем повышена по требованию Банка России. После новостей о делистинге акции ПИК упали ниже 550 руб., то есть их стоимость фактически сравнялась с ценой выкупа. Это означает, что у миноритарных акционеров практически не было возможности получить премию.