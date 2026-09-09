Утренний звон по рынку акций 9 сентября

Утренний звон по рынку акций 9 сентябряБиржа переваривает геополитический оптимизм
Российский рынок акций утром в среду умерено снижается. По состоянию на 10:00 мск индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,% и составил 2 267,25. Индекс РТС снизился на 0,30% и составил 825,96.
Базовый сценарий на сегодня – волатильная консолидация в диапазоне 2270-2330 пунктов по индексу.
Бурный день
8 сентября рынок акций завершил торги символическим ростом, который не отражает бурной внутридневной динамики. Главное событие дня – кратковременный выход выше психологически важной отметки 2300 пунктов, после чего последовала столь же резкая коррекция вниз.
Индекс Мосбиржи по итогам дня вырос на 0,4%, закрывшись на отметке 2274,08 пункта. Индекс РТС практически не изменился, прибавив лишь 0,04% и остановившись на 828,45 пункта.
Утром и в первой половине дня рынок уверенно рос. Ключевым катализатором подъема стали заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Россия считает победу в конфликте на Украине «очень близкой» и рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров. Также поступали позитивные комментарии от американских переговорщиков.
При этом котировки нефти Brent в ходе торгов поднимались выше $99 за баррель. Поддержку ценам оказывала сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке, в частности, атаки йеменских хуситов на инфраструктуру Саудовской Аравии.
Но во второй половине дня рынок начал стремительно терять завоеванные позиции. Инвесторы массово фиксировали прибыль на достигнутых максимумах, особенно после того, как индексу не удалось закрепиться выше 2300 пунктов.
Парадоксально, но информация о состоявшемся телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа была воспринята рынком как повод для продаж. Сработал принцип «покупай на слухах, продавай на новостях» – инвесторы сочли сам факт разговора как завершение текущего периода миротворческих вербальных интервенций.
В лидерах среди относительно ликвидных бумаг были
Среди аутсайдеров оказались
ГК «Самолет» – 357,2 руб. (-3,56%),
ММК – 22,85 руб. (-3,48%),
«Северсталь» – 655,6 руб. (-2,44%),
НЛМК – 73,7 руб. (-1,86%),
«Новатэк» – 1006,5 руб. (-1,79%).
МГКЛ показал впечатляющий операционный отчет
Отчет МГКЛ за восемь месяцев подтвердил статус компании как одного из самых быстрорастущих публичных бизнесов на российском рынке. Выручка в размере 34,3 млрд руб. уже превысила показатель за весь 2025 год (32 млрд руб.). Это говорит о том, что бизнес находится в фазе активного масштабирования и захвата доли рынка.
Увеличение выручки в 2,4 раза при росте клиентской базы всего на 6% указывает на резкий рост среднего чека и оборота на одного клиента. Это характерно для модели ресейла (перепродажи товаров народного потребления, прежде всего ювелирных изделий и электроники): компания наращивает не столько количество клиентов, сколько объем операций с каждым из них.
При этом август – традиционно пиковый месяц для рынка ресейла в России (подготовка к школе, сезонный спрос). Именно поэтому добавление августа к отчету за семь месяцев (29,8 млрд руб.) дало прирост еще на 4,5 млрд руб.
Впрочем, темпы роста выручки постепенно замедляются – с +200% в начале года до +140% за 8 месяцев. Это естественно для быстрорастущего бизнеса: база сравнения растёт, и кратные темпы роста объективно снижаются. Однако абсолютные цифры остаются впечатляющими.
Операционный отчет МГКЛ – это сильный позитивный сигнал для рынка, отмечают аналитики. Компания продолжает демонстрировать взрывной рост выручки, одновременно радикально улучшая качество портфеля (доля товаров, хранящихся более 90 дней, снизилась в 4,5 раза).
Для акционеров ключевой вопрос теперь – сможет ли компания конвертировать этот операционный рост в рост чистой прибыли и денежного потока. По итогам
первого полугодия чистая прибыль по МСФО выросла на 34% до 553 млн руб. – это значительно меньше, чем рост выручки (+170%). Это означает, что маржинальность пока снижается, и главная задача менеджмента на второе полугодие – начать конвертировать масштаб в прибыль.
Что день грядущий нам готовит
Сегодня рынок, вероятно, будет искать равновесие между сохраняющимся геополитическим оптимизмом, дорогой нефтью и давлением технической перекупленности в преддверии важных макрособытий.
Индексу Мосбиржи удалось закрепиться выше 50-дневной скользящей средней, что улучшает краткосрочные технические перспективы и может свидетельствовать о росте уверенности покупателей. Следующей целью в случае успеха станет двухмесячный максимум около 2336 пунктов.
Впрочем, торговая активность остается низкой. Это может указывать на то, что текущий рост носит скорее спекулятивный характер и уязвим для коррекции при ухудшении новостного фона.
Главное событие недели – заседание Банка России 11 сентября. Консенсус-прогноз предполагает сохранение ключевой ставки на уровне 14%. Остановка цикла снижения, который длился с июня 2025 года, может быть воспринята рынком пессимистично и ограничить потенциал для роста. Дополнительное давление могут оказать ожидаемые сегодня данные по инфляции, если они покажут ускорение роста цен.