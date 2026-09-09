Утренний звон по рынку акций 9 сентября

Отчет МГКЛ за восемь месяцев подтвердил статус компании как одного из самых быстрорастущих публичных бизнесов на российском рынке. Выручка в размере 34,3 млрд руб. уже превысила показатель за весь 2025 год (32 млрд руб.). Это говорит о том, что бизнес находится в фазе активного масштабирования и захвата доли рынка.