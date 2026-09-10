Утренний звон по рынку акций 10 сентября

Однако структура роста вызывает у аналитиков некоторые вопросы. Сейчас он идет исключительно за счет процентных доходов, а комиссионный бизнес практически стоит на месте. При этом расходы ускорились в три раза, и если этот тренд продолжится, маржинальность начнет снижаться. Резервы растут из-за курсовых разниц, что не отражает ухудшения качества, но создает волатильность прибыли.