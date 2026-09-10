Утренний звон по рынку акций 10 сентября

Утренний звон по рынку акций 10 сентябряИнвесторы взяли паузу в покупках
Российский рынок акций утром в четверг торгуется у уровней вчерашнего закрытия. По состоянию на 10:06 мск индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,06% и составил 2262,60. Индекс РТС снизился на 0,06% и составил 834,04.
Базовый сценарий на сегодня – консолидация в диапазоне 2250–2350 пунктов по индексу на фоне вероятной волатильной торговли.
Торгуем, лежа на боку
9 сентября рынок акций завершил торги разнонаправленно. Рублевый индекс Мосбиржи снизился на 0,4% до 2264,02 пункта, тогда как долларовый РТС, напротив, вырос на 0,7% до 834,57 пункта благодаря укреплению рубля.
Торги проходили на фоне «пустого» новостного фона и низкой активности участников, рынок фактически весь день находился в боковом коридоре.
Основной причиной снижения индекса стала фиксация прибыли игроками после роста предыдущих дней. Кроме того, геополитический оптимизм начала недели постепенно сошел на нет на фоне комментариев об отсутствии конкретных планов возобновления трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта.
Существенную поддержку рынку оказал уверенный рост цен на нефть. Ноябрьский фьючерс на Brent в ходе торгов превысил $101 за баррель впервые с конца июля. Причиной стала эскалация напряженности на Ближнем Востоке: США и Иран обменялись ударами по танкерам в Ормузском проливе. Высокие цены на нефть предотвратили более глубокую коррекцию российского рынка и поддержали акции нефтегазового сектора.
В лидерах среди относительно ликвидных бумаг были
Среди аутсайдеров оказались
«Алроса» – 20,77 руб. (-2,99%),
префы «Транснефти» – 1013,6 руб. (-2,93%),
ММК – 22,42 руб. (-2,59%),
Ozon – 2604 руб. (-2,58%),
«Новатэк» – 980,9 руб. (-2,47%).
Сбербанк: пока все очень хорошо
Сбербанк опубликовал отчетность по РСБУ за восемь месяцев. Банк продолжает демонстрировать устойчивый рост, увеличив чистую прибыль на 19% на фоне опережающего роста процентных доходов (+24,8%) и сохраняющейся высокой эффективности (ROE около 23%).
Однако структура роста вызывает у аналитиков некоторые вопросы. Сейчас он идет исключительно за счет процентных доходов, а комиссионный бизнес практически стоит на месте. При этом расходы ускорились в три раза, и если этот тренд продолжится, маржинальность начнет снижаться. Резервы растут из-за курсовых разниц, что не отражает ухудшения качества, но создает волатильность прибыли.
При текущей рентабельности капитала около 23% и дивидендной политике, предполагающей выплату 50% чистой прибыли, потенциал дивидендной доходности остается высоким.
Ключевой риск – замедление роста комиссионных доходов и ускорение роста операционных расходов. Если эти тенденции сохранятся, темпы роста чистой прибыли могут замедлиться во втором полугодии. Тем не менее, Сбербанк остается одним из самых надежных и прибыльных активов на российском рынке, уверены эксперты.
Что день грядущий нам готовит
Наиболее вероятным сценарием торгов четверга является консолидация с попытками роста в первой половине дня. Рынок будет балансировать между поддержкой со стороны дорогой нефти, остатками геополитического оптимизма, осторожностью перед заседанием ЦБ по ставке и технической перекупленностью.
Вышедшие в среду данные по инфляции нарисовали двойственную картину. С одной стороны, недельные цифры выглядят очень благоприятно, с другой – устойчивая инфляция остается выше цели Центробанка, что делает паузу в снижении ставки наиболее вероятным сценарием.
Абсолютное большинство экспертов ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 14% на заседании 11 сентября. Пока у ЦБ остается определенное пространство для маневра, но сезонный характер замедления инфляции и сохраняющиеся проинфляционные риски делают паузу наиболее взвешенным решением.
Возобновление снижения ставки возможно на заседании 23 октября, когда появятся данные о параметрах бюджета и влиянии ситуации на топливном рынке на цены в целом.
Для рынка акций это означает, что надежды на скорое продолжение смягчения ДКП, вероятнее всего, откладываются. Это может ограничивать потенциал роста индекса Мосбиржи в ближайшей перспективе.