Утренний звон по рынку акций 11 сентября

Утренний звон по рынку акций 11 сентябряИндекс вновь пытается закрепиться выше уровня 2300
Российский рынок акций утром снижается на фоне фиксации прибыли после вчерашнего роста. По состоянию на 10:00 мск индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,36% и составил 2300,71. Индекс РТС снизился на 0,36% и составил 859,24.
Базовый сценарий на сегодня – волатильная консолидация с возможной коррекцией перед заседанием ЦБ.
На новый штурм
10 сентября рынок акций завершил торги уверенным ростом. Индекс Мосбиржи преодолел психологически важную отметку 2300 пунктов и обновил максимум почти за месяц – 2308,93 пункта (+1,98%). Индекс РТС показал еще более сильную динамику благодаря укреплению рубля – 862,31 пункта (+3,32%).
День начался с небольшого снижения индексов на фоне коррекции нефти после предыдущего ралли и ожиданий решения ЦБ по ставке. Однако уже к середине торгов рынок развернулся вверх.
Основным катализатором роста стало резкое подорожание нефти. Котировки Brent превысили $105 за баррель впервые с конца мая на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Поводом стали сообщения об атаках на танкеры в Ормузском проливе после того, как США потопили несколько иранских нефтетанкеров, а также наращивание ударов йеменских хуситов по Саудовской Аравии. Это усилило опасения новых перебоев с поставками из Персидского залива и подтолкнуло цены к росту.
Дополнительный позитив принесли комментарии пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Он заявил, что Абу-Даби рассматривается как возможное место проведения трехсторонних переговоров РФ-США-Украина, а также отметил, что Россия надеется на возобновление переговоров «в обозримой перспективе» после соответствующей подготовки.
В лидерах среди относительно ликвидных бумаг были почти все «голубые фишки»:
Среди аутсайдеров оказались
Осенний марафон: три сценария для рынка акций до зимы
Корпоративный новостной фон пуст, в такие дни стоит заняться сценарной аналитикой. Как могут развиваться события на российском рынке акций до 1 декабря? Есть три сценария.
Базовый сценарий: боковик с попытками роста
Рынок остается в диапазоне 2050–2350 пунктов по индексу Мосбиржи, с локальными попытками выхода к 2400–2500 пунктам к концу ноября. В этом сценарии ЦБ сохраняет ключевую ставку на уровне 14% на заседаниях в сентябре и октябре. Геополитическая повестка остается неопределенной: сигналы о переговорах есть, но конкретных шагов нет. Нефть Brent торгуется в диапазоне $95–105 за баррель на фоне сохранения ближневосточной напряженности.
Пессимистичный сценарий: ставочный шок и пролив
Рынок пробивает поддержку 2150 пунктов и уходит вниз к 1900–2000 пунктам к концу ноября. Предполагается, что ЦБ повышает ставку или дает жесткий сигнал о сохранении высоких ставок дольше ожидаемого. Инфляция не замедляется, инфляционные ожидания населения остаются высокими. Корпоративные отчеты за III квартал показывают ухудшение маржи у закредитованных компаний. На геополитическом треке – новый виток эскалации или ужесточение санкций.
Оптимистичный сценарий: деэскалация и разворот
Рынок пробивает 2400 пунктов и уходит к 2500–2600 пунктам к концу ноября. В таком сценарии появляются конкретные шаги по геополитическому урегулированию, санкционная риторика смягчается. ЦБ снижает ставку до 13,5–13,75% на одном из заседаний, Brent пробивает $105–110 за баррель.
Что день грядущий нам готовит
Новая атака на склады Ozon – главный негатив утра пятницы. Под удар попал логистический центр маркетплейса в Саратове. На этом фоне на премаркете акции Ozon падали на 5%, АФК «Система» – на 1%.
Нефть этим туром превысила $109 за баррель, но затем перешла к коррекционному снижению. Это также может лишить российский рынок части поддержки.
В 13:30 мск ЦБ объявит решение по ставке. Консенсус-прогноз выступает за ее сохранение на уровне 14%. Но, как отмечают аналитики, важнее будет риторика регулятора: если Центробанк даст понять, что снижение продолжится до конца года, это поддержит рынок; если тон станет жестче – возможна более глубокая коррекция.