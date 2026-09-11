Утренний звон по рынку акций 11 сентября

Основным катализатором роста стало резкое подорожание нефти. Котировки Brent превысили $105 за баррель впервые с конца мая на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Поводом стали сообщения об атаках на танкеры в Ормузском проливе после того, как США потопили несколько иранских нефтетанкеров, а также наращивание ударов йеменских хуситов по Саудовской Аравии. Это усилило опасения новых перебоев с поставками из Персидского залива и подтолкнуло цены к росту.