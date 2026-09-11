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Утренний звон по рынку акций 11 сентября

Индекс вновь пытается закрепиться выше уровня 2300
Александр Яковлев
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Российский рынок акций утром снижается на фоне фиксации прибыли после вчерашнего роста. По состоянию на 10:00 мск индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,36% и составил 2300,71. Индекс РТС снизился на 0,36% и составил 859,24.

Базовый сценарий на сегодня – волатильная консолидация с возможной коррекцией перед заседанием ЦБ.

На новый штурм

10 сентября рынок акций завершил торги уверенным ростом. Индекс Мосбиржи преодолел психологически важную отметку 2300 пунктов и обновил максимум почти за месяц – 2308,93 пункта (+1,98%). Индекс РТС показал еще более сильную динамику благодаря укреплению рубля – 862,31 пункта (+3,32%).

День начался с небольшого снижения индексов на фоне коррекции нефти после предыдущего ралли и ожиданий решения ЦБ по ставке. Однако уже к середине торгов рынок развернулся вверх.

Основным катализатором роста стало резкое подорожание нефти. Котировки Brent превысили $105 за баррель впервые с конца мая на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Поводом стали сообщения об атаках на танкеры в Ормузском проливе после того, как США потопили несколько иранских нефтетанкеров, а также наращивание ударов йеменских хуситов по Саудовской Аравии. Это усилило опасения новых перебоев с поставками из Персидского залива и подтолкнуло цены к росту.

Дополнительный позитив принесли комментарии пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Он заявил, что Абу-Даби рассматривается как возможное место проведения трехсторонних переговоров РФ-США-Украина, а также отметил, что Россия надеется на возобновление переговоров «в обозримой перспективе» после соответствующей подготовки.

В лидерах среди относительно ликвидных бумаг были почти все «голубые фишки»:

Среди аутсайдеров оказались

Осенний марафон: три сценария для рынка акций до зимы

Корпоративный новостной фон пуст, в такие дни стоит заняться сценарной аналитикой. Как могут развиваться события на российском рынке акций до 1 декабря? Есть три сценария.

Базовый сценарий: боковик с попытками роста

Рынок остается в диапазоне 2050–2350 пунктов по индексу Мосбиржи, с локальными попытками выхода к 2400–2500 пунктам к концу ноября. В этом сценарии ЦБ сохраняет ключевую ставку на уровне 14% на заседаниях в сентябре и октябре. Геополитическая повестка остается неопределенной: сигналы о переговорах есть, но конкретных шагов нет. Нефть Brent торгуется в диапазоне $95–105 за баррель на фоне сохранения ближневосточной напряженности.

Пессимистичный сценарий: ставочный шок и пролив

Рынок пробивает поддержку 2150 пунктов и уходит вниз к 1900–2000 пунктам к концу ноября. Предполагается, что ЦБ повышает ставку или дает жесткий сигнал о сохранении высоких ставок дольше ожидаемого. Инфляция не замедляется, инфляционные ожидания населения остаются высокими. Корпоративные отчеты за III квартал показывают ухудшение маржи у закредитованных компаний. На геополитическом треке – новый виток эскалации или ужесточение санкций.

Оптимистичный сценарий: деэскалация и разворот

Рынок пробивает 2400 пунктов и уходит к 2500–2600 пунктам к концу ноября. В таком сценарии появляются конкретные шаги по геополитическому урегулированию, санкционная риторика смягчается. ЦБ снижает ставку до 13,5–13,75% на одном из заседаний, Brent пробивает $105–110 за баррель.

Что день грядущий нам готовит

Новая атака на склады Ozon – главный негатив утра пятницы. Под удар попал логистический центр маркетплейса в Саратове. На этом фоне на премаркете акции Ozon падали на 5%, АФК «Система» – на 1%.

Нефть этим туром превысила $109 за баррель, но затем перешла к коррекционному снижению. Это также может лишить российский рынок части поддержки.

В 13:30 мск ЦБ объявит решение по ставке. Консенсус-прогноз выступает за ее сохранение на уровне 14%. Но, как отмечают аналитики, важнее будет риторика регулятора: если Центробанк даст понять, что снижение продолжится до конца года, это поддержит рынок; если тон станет жестче – возможна более глубокая коррекция.

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