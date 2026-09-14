Утренний звон по рынку акций 14 сентября

Утренний звон по рынку акций 14 сентябряНовая неделя на бирже начинается на фоне оптимизма
Российский рынок акций утром уверенно растет. По состоянию на 9:15 мск индекс Мосбиржи поднялся на 1,18% до отметки 2307,44.
Базовый сценарий на сегодня – попытка восстановительного роста с возвратом выше 2300 пунктов по индексу.
ЦБ слегка разочаровал инвесторов
Рынок акций завершил прошедшую торговую неделю снижением, не сумев удержаться выше отметки в 2300 пунктов. Индекс Мосбиржи потерял 1,21%, закрывшись на уровне 2281,04 пункта, а индекс РТС снизился на 1,1% до 852,84 пункта.
Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых, сделав паузу в цикле снижения. Однако рынок разочаровал не сам этот факт, а жесткая риторика регулятора: ЦБ повысил оценку устойчивой инфляции до 5–6% в пересчете на год и заявил, что проинфляционные риски усилились и сейчас преобладают в экономике.
Пространство для снижения ставки, по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, значительно сузилось. Это охладило надежды инвесторов на скорое смягчение денежно-кредитной политики.
После утреннего роста Brent к отметке $110 за баррель котировки развернулись вниз и к вечеру упали на 2,8% до $104. Причиной стало заявление МИД Ирана о планах провести конференцию стран Персидского залива по безопасности судоходства в Ормузском проливе, что снизило опасения перебоев с поставками. Падение нефти оказало давление на акции нефтегазового сектора.
Среди аутсайдеров оказались
Ozon – 2536,5 руб. (-4,36%),
АФК «Система» – 7,38 руб. (-3,88%),
«Алроса» – 20,14 руб. (-3,64%),
«Яндекс» – 3729 руб. (-2,51%),
обыкновенные бумаги «Татнефти» – 615,5 руб. (-2,27%).
«Аэрофлот» показал умеренно-позитивный операционный отчет
Операционные результаты «Аэрофлота» за восемь месяцев демонстрируют структурный сдвиг в сторону международных перевозок при общем сохранении пассажиропотока на уровне прошлого года. Ключевой позитив – рекордная загрузка кресел, что свидетельствует о все еще высоком спросе.
В августе Группа перевезла 5,7 млн пассажиров (-1,3% в годовом выражении). На международных линиях рост составил +17,8%, на внутренних – снижение -6,4%. Занятость кресел в августе достигла 93,7%, на международных линиях – 94%.
В целом операционная картина – умеренно-позитивная, говорят эксперты. «Аэрофлот» успешно наращивает международные перевозки. Однако внутренний рынок сокращается четвертый месяц подряд (-4% за восемь месяцев), что может быть связано как с переориентацией флота, так и с охлаждением потребительского спроса.
Ключевой риск для финансовых результатов остается на стороне расходов: рост цен на авиакеросин во II квартале ускорился до +24,5% в годовом выражении, и если эта тенденция сохранится, операционная эффективность даже при рекордной загрузке не сможет полностью компенсировать давление топливных цен.
Что день грядущий нам готовит
Сегодня рынок, скорее всего, попытается возобновить рост и подняться выше 2300 пунктов в направлении зоны сопротивления 2336 пунктов (пиковое значение индекса в августе).
Высокие цены на нефть (Brent этим утром выше $106 за баррель) остаются ключевым фактором поддержки для акций российских экспортеров.
При этом, несмотря на пятничное снижение, индекс удержался выше важной линии годового нисходящего тренда. Это технически позитивный сигнал, указывающий на незавершенность восходящего движения.
В то же самое время, в пятницу ЦБ дал понять, что пауза в смягчении ДКП может продлиться несколько заседаний, и снижение до 13,75% возможно лишь к концу года. Это ограничивает потенциал роста рынка в ближайшей перспективе.