Утренний звон по рынку акций 14 сентября

Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых, сделав паузу в цикле снижения. Однако рынок разочаровал не сам этот факт, а жесткая риторика регулятора: ЦБ повысил оценку устойчивой инфляции до 5–6% в пересчете на год и заявил, что проинфляционные риски усилились и сейчас преобладают в экономике.