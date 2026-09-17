МТС привязал дивидендные выплаты к показателю OIBDA

Для инвесторов такой подход добавляет неопределенности и повышает волатильность, так как теперь показатель дивиденда и buyback будет изменяться в зависимости от достигнутых финансовых результатов, отмечает портфельный управляющий по акциям УК «Альфа-капитал» Никита Зевакин. Но частично нивелировать привязку выплат к переменному показателю может намерение распределять не менее 70 млрд руб., добавляет он. Тем не менее теперь инвесторы потенциально могут получать большую доходность при росте финансовых показателей, считает эксперт. Среди рисков можно отметить то, что новая формула на старте дает меньший дивиденд на акцию, чем прежняя политика, добавляет Вишневский из «Цифра брокера».