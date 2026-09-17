МТС привязал дивидендные выплаты к показателю OIBDA

МТС привязал дивидендные выплаты к показателю OIBDAАкционерам будет возвращаться до 20% операционной прибыли, но новая схема повышает неопределенность выплат
Совет директоров МТС утвердил новую дивидендную политику на 2027–2028 гг., которая предусматривает зависимость дивидендных выплат от операционной прибыли до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов (OIBDA), сообщила компания 16 сентября. Первая выплата по новой схеме может состояться уже в январе 2027 г.
Согласно утвержденной политике, в 2027–2028 гг. МТС планирует направлять на возврат стоимости акционерам до 20% годовой OIBDA, но не менее 70 млрд руб. Около 70% возврата капитала будет осуществляться через выплату дивидендов и 30% через обратный выкуп акций (buyback).
МТС намерен выплачивать дивиденды не реже трех раз в год. Всего в рамках новой политики предусмотрено шесть дивидендных выплат в следующие два года. В 2027 г. дивиденды будут выплачиваться по итогам девяти месяцев 2026 г.; всего 2026 года и I квартала 2027 г.; шести месяцев 2027 г. В 2028 г. выплаты будут производиться по итогам девяти месяцев 2027 г.; 2027 г. и I квартала 2028 г.; шести месяцев 2028 г.
После публикации новой дивидендной политики акции МТС упали на Мосбирже на 5,53% по сравнению с предыдущим закрытием – до 188,85 руб.
Во II квартале 2026 г. чистая прибыль МТС выросла в 23,9 раза год к году до 66,9 млрд руб., консолидированная выручка увеличилась на 9,2% до 213,5 млрд руб. OIBDA за то же время выросла на 16,3% до 84,6 млрд руб. Динамику показателя поддержали рост доходов от услуг связи и медиасервисов, а также оптимизация расходов. Чистый долг МТС на конец II квартала составил 474,1 млрд руб. В июне 2026 г. акционеры утвердили выплату дивидендов за 2025 г. в размере 69,94 млрд руб., или 35 руб. на одну обыкновенную акцию.
МТС приняла решение перейти от политики фиксированного дивиденда к выплатам, основанным на результатах бизнеса, чтобы обеспечить акционерам более ощутимую долю в результатах роста компании и поддерживать привлекательную доходность инвестиций в акции, пояснила генеральный директор МТС Инесса Галактионова, чьи слова приводятся в пресс-релизе.
МТС планирует проводить buyback так, чтобы не изменить текущую структуру акционеров, рассказал финансовый директор компании Алексей Катунин в ходе Дня инвестора (его цитирует РБК). МТС будет выкупать акции примерно в той же пропорции, что есть между открытым рынком и крупными держателями. По словам Катунина, выкупленные бумаги компания будет оставлять внутри группы – в качестве казначейских или квазиказначейских акций. В первом случае дивиденды на них выплачиваться не будут, во втором – будут, но фактически останутся внутри группы. Гасить их МТС, скорее всего, не будет, добавил он.
В январе 2027 г. МТС выплатит дивиденды без buyback, рассказал Катунин. А выплата в июле 2027 г. будет сопровождаться buyback.
Реакция рынка на объявление новой дивидендной политики МТС избыточна, считает аналитик «Цифра брокера» Дмитрий Вишневский. Рынок недооценивает выкуп и потенциал роста дивиденда по мере увеличения OIBDA, поясняет он.
OIBDA – один из основных показателей, по которому телекомкомпании оценивают результаты бизнеса, поскольку у них обычно есть много дочерних активов, говорит аналитик «Финама» Леонид Делицын. Продажа таких активов может влиять на чистую прибыль, поэтому она не всегда отражает результаты основной деятельности. При этом компаниям необходимо направлять часть прибыли на обслуживание и погашение долга, объясняет он.
В перспективе смена дивидендной политики МТС обеспечит снижение долговой нагрузки компании, продолжает Делицын. Кроме того, привязка к OIBDA может дать более стабильную и прогнозируемую базу для расчета дивидендов, добавляет Вишневский.
По предварительному расчету эксперта по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Виталия Манжоса, годовые выплаты МТС на акцию при новой дивидендной политике могут сократиться с 35 до 25 руб. Вместе с тем новое правило о систематическом выкупе с рынка акций МТС в объеме 30% от возврата стоимости акционерам будет способствовать долгосрочному росту курса бумаг.
Для инвесторов такой подход добавляет неопределенности и повышает волатильность, так как теперь показатель дивиденда и buyback будет изменяться в зависимости от достигнутых финансовых результатов, отмечает портфельный управляющий по акциям УК «Альфа-капитал» Никита Зевакин. Но частично нивелировать привязку выплат к переменному показателю может намерение распределять не менее 70 млрд руб., добавляет он. Тем не менее теперь инвесторы потенциально могут получать большую доходность при росте финансовых показателей, считает эксперт. Среди рисков можно отметить то, что новая формула на старте дает меньший дивиденд на акцию, чем прежняя политика, добавляет Вишневский из «Цифра брокера».
Рост OIBDA МТС в дальнейшем могут обеспечить IT-направление и финтех, в особенности внедрение искусственного интеллекта (ИИ), считает Делицын. В мае компания объявила о запуске платформы МТС AIoT, которая объединяет промышленный интернет вещей и ИИ в единый технологический контур. С ее помощью компании могут создавать цифровых двойников своих активов, следить за их состоянием в режиме реального времени и управлять с помощью ИИ‑помощников.
Другие компании телекомсегмента в перспективе могут последовать примеру МТС и привязать дивиденды к OIBDA, но у каждой из них своя уникальная ситуация, поэтому ожидать формирования тренда не стоит, считает Делицын.
В 2027 г. МТС планирует увеличить инвестиции в сети и технологии 5G на 20% до 57 млрд руб., заявила в сентябре Галактионова.