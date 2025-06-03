МТС впервые раскрыла объем инвестиций в искусственный интеллект

МТС параллельно занималась дообучением нескольких моделей. В 2024 г. MWS AI выпустила первое поколение больших языковых моделей Cotype, основанное на французской open-source модели Mistral. Второе поколение – Cotype Pro 2 – было выпущено в 2025 г. на базе Qwen 2.5 Alibaba Cloud. У компании также есть семейство больших языковых моделей, которые лежат в основе помощника для написания компьютерного кода – Kodify.