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МТС впервые раскрыла объем инвестиций в искусственный интеллект

Дообучение открытых моделей позволило сэкономить, а основные траты пошли на закупку оборудования, считают эксперты
Мария Арялина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Подразделение МТС MWS AI (ранее – MTS AI) за 2024 г. потратило 1 млрд руб. на обучение собственных больших языковых моделей (LLM) семейства Cotype, рассказал «Ведомостям» генеральный директор компании Денис Филиппов в кулуарах форума «ЦИПР-2025». Он уточнил, что речь идет о дообучении LLM, их адаптации под специализированные бизнес-задачи и выводе в промышленную эксплуатацию.

МТС параллельно занималась дообучением нескольких моделей. В 2024 г. MWS AI выпустила первое поколение больших языковых моделей Cotype, основанное на французской open-source модели Mistral. Второе поколение – Cotype Pro 2 – было выпущено в 2025 г. на базе Qwen 2.5 Alibaba Cloud. У компании также есть семейство больших языковых моделей, которые лежат в основе помощника для написания компьютерного кода – Kodify.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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