МТС впервые раскрыла объем инвестиций в искусственный интеллект

МТС впервые раскрыла объем инвестиций в искусственный интеллектДообучение открытых моделей позволило сэкономить, а основные траты пошли на закупку оборудования, считают эксперты
Подразделение МТС MWS AI (ранее – MTS AI) за 2024 г. потратило 1 млрд руб. на обучение собственных больших языковых моделей (LLM) семейства Cotype, рассказал «Ведомостям» генеральный директор компании Денис Филиппов в кулуарах форума «ЦИПР-2025». Он уточнил, что речь идет о дообучении LLM, их адаптации под специализированные бизнес-задачи и выводе в промышленную эксплуатацию.
МТС параллельно занималась дообучением нескольких моделей. В 2024 г. MWS AI выпустила первое поколение больших языковых моделей Cotype, основанное на французской open-source модели Mistral. Второе поколение – Cotype Pro 2 – было выпущено в 2025 г. на базе Qwen 2.5 Alibaba Cloud. У компании также есть семейство больших языковых моделей, которые лежат в основе помощника для написания компьютерного кода – Kodify.