ФАС: МТС создаст инфраструктуру связи в 370 малых населенных пунктах
МТС построит современную сеть связи в 370 населенных пунктах с численностью менее 1000 человек. Перечень территорий согласовали Федеральная антимонопольная служба России и Минцифры в рамках исполнения мирового соглашения, сообщили «Ведомостям» в ФАС.
Оператор обязался создать инфраструктуру связи за собственные средства в дополнение к программе устранения цифрового неравенства. Проект позволит подключить их к мобильным услугам и высокоскоростному интернету.
Речь идет о территориях, предложенных главами 53 регионов России. В список вошли, в частности, населенные пункты в республиках Алтай, Башкортостан, Карелия, Татарстан, Удмуртия и Якутия, а также в Краснодарском, Красноярском, Пермском и Хабаровском краях.
22 мая 2024 г. ФАС возбудила дело в отношении МТС из-за необоснованного повышения стоимости услуг для более 30 млн абонентов в среднем на 8%. В декабре 2025 г. в антимонопольной службе заявили, что МТС уведомит своих абонентов о снижении тарифов до уровня апреля – мая 2024 г. При этом пользователь сможет выбрать наиболее подходящий для себя вариант.
26 января ФАС сообщила, что предупредила МТС о недопустимости нарушения мирового соглашения, которое было достигнуто в ноябре 2025 г. и касалось изменения тарифов на услуги в 2024 г. Как отметила надзорная служба, МТС уведомила о повышении тарифов в среднем на 15,6% для 18 млн абонентов в феврале 2026 г. В этот же день МТС направила в ФАС информацию, что исполнила мировое соглашение по возврату дохода от повышения тарифов в 2024 г.
В апреле глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что МТС вернула тарифы на прежний уровень и перечислила в бюджет 634 млн руб.