МТС вернула в бюджет 634 млн рублей из-за повышения тарифов
МТС вернула тарифы на прежний уровень, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский в рамках ежегодной коллегии ведомства.
«МТС по итогам рассмотрения дела о необоснованном повышении тарифов перечислила в бюджет 634 млн руб.», – заявил он (цитата по «РИА Новости»).
22 мая 2024 г. ФАС возбудила дело в отношении МТС из-за необоснованного повышения стоимости услуг для более 30 млн абонентов в среднем на 8%. Такие действия компании ущемляют интересы абонентов, указало ведомство.
25 декабря 2025 г. в ФАС заявили, что МТС уведомит своих абонентов о снижении тарифов до уровня апреля – мая 2024 г. При этом пользователь сможет выбрать наиболее подходящий для себя вариант.
26 января ФАС сообщила, что предупредила МТС о недопустимости нарушения мирового соглашения, которое было достигнуто в ноябре 2025 г. и касалось изменения тарифов на услуги в 2024 г. Как отметила надзорная служба, МТС уведомила о повышении тарифов в среднем на 15,6% для 18 млн абонентов в феврале 2026 г.
26 января МТС направила в ФАС информацию, что исполнила мировое соглашение по возврату дохода от повышения тарифов в 2024 г.