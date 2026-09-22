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Итоги торгов на Мосбирже 22 сентября

Позитивные геополитические ожидания перевесили негатив
Андрей Шведов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии во вторник, 22 сентября, увеличился на 1,86% до 2300,09 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 1,9% и составил 861,92 пункта.

Лидерами роста стали бумаги ММК (+4,72%), «Северстали» (+4,72%), «Фосагро» (+4,36%), Ozon (+4,16%) и «Алросы» (+3,58%). В аутсайдерах оказались бумаги ЮГК (-0,14%) и «Полюса» (-0,11%).

Курс юаня на Московской бирже вырос на 0,8% (+11 коп.) до 12,6 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 84,07 руб. (-3 коп.). Официальный курс евро составил 96,59 руб. (+22 коп.). Цена ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent уменьшилась на 0,4% до $99,9/барр. Ноябрьский фьючерс на нефть WTI подешевел на 1% до $91,4/барр.

Индекс Мосбиржи во вторник подтянулся к 2300 пунктам: рынок фронтально вырос, несмотря на продолжающееся снижение нефтяных цен и негативные статистические маркеры, отмечает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Банк России опубликовал данные по инфляционным ожиданиям: показатель в сентябре вырос до 14,2% после августовских 13,7%, что негативно с точки зрения ожидания по ключевой ставке, констатировал он. Стоимость нефти опустилась к двузначным уровням: сообщения о возможной встрече президентов США и Ирана оказали давление на котировки, объяснил эксперт.

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Финансы / Рынки

Но позитивные геополитические ожидания перевесили негатив: в ближайшие дни ожидается ряд важных встреч на высшем уровне, способных повлиять на возобновление дипломатического процесса по Украине, указал Смирнов. Его прогноз по индексу Мосбиржи на 23 сентября – 2270–2370 пунктов. Участники торгов сохранят повышенную чувствительность к новостному фону, ожидает эксперт.

Рубль тем временем сохраняет относительную устойчивость: с одной стороны, в текущем курсе уже отражается июльский рост нефтяных цен, с другой – давление на российскую валюту усиливается из-за увеличения импортных потоков перед высоким сезоном продаж, рассудил Смирнов. Дополнительную нагрузку создает импорт нефтепродуктов и комплектующих для ремонта инфраструктуры, добавил он.

Уже на этой неделе на курс может начать влиять приближение налогового периода, предупредил Смирнов. Вблизи пиков фискальных выплат доллар может направиться к 83 руб., евро – ниже 96 руб., юань – к 12,3 руб., допустил он. Также на рублевые активы могут повлиять новые сигналы по урегулированию украинского конфликта, детали реализации очередных санкций США, динамика нефтяных цен и монетарные сигналы ЦБ, говорит эксперт.

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Финансы

На внешних рынках в фокусе внимания инвесторов саммит глав Китая и США: рынки рассчитывают на улучшения в торговой сфере, отметил Смирнов. В среду выйдут предварительные индексы экономической активности PMI в производстве и услугах еврозоны и США. В Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН намечена встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.

На российском рынке «Татнефть» и «Инарктика» проведут внеочередные собрания акционеров для утверждения дивидендов за первое полугодие. ЦБ опубликует резюме обсуждения ключевой ставки, а Росстат – недельный отчет по инфляции и данные о промпроизводстве за январь – август.

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