Итоги торгов на Мосбирже 22 сентября

Индекс Мосбиржи во вторник подтянулся к 2300 пунктам: рынок фронтально вырос, несмотря на продолжающееся снижение нефтяных цен и негативные статистические маркеры, отмечает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Банк России опубликовал данные по инфляционным ожиданиям: показатель в сентябре вырос до 14,2% после августовских 13,7%, что негативно с точки зрения ожидания по ключевой ставке, констатировал он. Стоимость нефти опустилась к двузначным уровням: сообщения о возможной встрече президентов США и Ирана оказали давление на котировки, объяснил эксперт.