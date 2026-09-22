Итоги торгов на Мосбирже 22 сентября

Итоги торгов на Мосбирже 22 сентябряПозитивные геополитические ожидания перевесили негатив
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии во вторник, 22 сентября, увеличился на 1,86% до 2300,09 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 1,9% и составил 861,92 пункта.
Курс юаня на Московской бирже вырос на 0,8% (+11 коп.) до 12,6 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 84,07 руб. (-3 коп.). Официальный курс евро составил 96,59 руб. (+22 коп.). Цена ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent уменьшилась на 0,4% до $99,9/барр. Ноябрьский фьючерс на нефть WTI подешевел на 1% до $91,4/барр.
Индекс Мосбиржи во вторник подтянулся к 2300 пунктам: рынок фронтально вырос, несмотря на продолжающееся снижение нефтяных цен и негативные статистические маркеры, отмечает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Банк России опубликовал данные по инфляционным ожиданиям: показатель в сентябре вырос до 14,2% после августовских 13,7%, что негативно с точки зрения ожидания по ключевой ставке, констатировал он. Стоимость нефти опустилась к двузначным уровням: сообщения о возможной встрече президентов США и Ирана оказали давление на котировки, объяснил эксперт.
Но позитивные геополитические ожидания перевесили негатив: в ближайшие дни ожидается ряд важных встреч на высшем уровне, способных повлиять на возобновление дипломатического процесса по Украине, указал Смирнов. Его прогноз по индексу Мосбиржи на 23 сентября – 2270–2370 пунктов. Участники торгов сохранят повышенную чувствительность к новостному фону, ожидает эксперт.
Рубль тем временем сохраняет относительную устойчивость: с одной стороны, в текущем курсе уже отражается июльский рост нефтяных цен, с другой – давление на российскую валюту усиливается из-за увеличения импортных потоков перед высоким сезоном продаж, рассудил Смирнов. Дополнительную нагрузку создает импорт нефтепродуктов и комплектующих для ремонта инфраструктуры, добавил он.
Уже на этой неделе на курс может начать влиять приближение налогового периода, предупредил Смирнов. Вблизи пиков фискальных выплат доллар может направиться к 83 руб., евро – ниже 96 руб., юань – к 12,3 руб., допустил он. Также на рублевые активы могут повлиять новые сигналы по урегулированию украинского конфликта, детали реализации очередных санкций США, динамика нефтяных цен и монетарные сигналы ЦБ, говорит эксперт.
На внешних рынках в фокусе внимания инвесторов саммит глав Китая и США: рынки рассчитывают на улучшения в торговой сфере, отметил Смирнов. В среду выйдут предварительные индексы экономической активности PMI в производстве и услугах еврозоны и США. В Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН намечена встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.
На российском рынке «Татнефть» и «Инарктика» проведут внеочередные собрания акционеров для утверждения дивидендов за первое полугодие. ЦБ опубликует резюме обсуждения ключевой ставки, а Росстат – недельный отчет по инфляции и данные о промпроизводстве за январь – август.