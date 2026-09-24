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Итоги торгов на Мосбирже 24 сентября

Основные события снова развивались вокруг 2300 пунктов, но подросла волатильность
Андрей Шведов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в четверг, 24 сентября, прибавил 0,08 пункта до 2312,35 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 0,6% и составил 857,94 пункта.

Лидерами роста стали бумаги «Полюса» (+3,7%), Ozon (+2,23%), «Русагро» (+0,94%), «Роснефти» (+0,89%) и «Циана» (+0,59%). В аутсайдерах оказались бумаги «Норникеля» (-5,91%), «Русала» (-4,6%), En+ Group (-3,96%), МКБ (-3,42%) и НЛМК (-2,92%).

Курс юаня на Московской бирже снизился на 0,8% (-10 коп.) до 12,6 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 84,9 руб. (+51 коп.). Официальный курс евро составил 96,8 руб. (+14 коп.). Цена ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent увеличилась на 4,6% до $107,9/барр. Ноябрьский фьючерс на нефть WTI подорожал на 4,4% до $96,2/барр.

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Основные события, связанные с индексом Мосбиржи, как и днем ранее, развивались вокруг 2300 пунктов, при этом волатильность подросла, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. С одной стороны, цены на нефть продолжили двигаться вверх и стало известно о поездке спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева в США для переговоров с представителями Белого дома. С другой – публикация проекта бюджета и налоговые инициативы Минфина оказали давление на сентимент, перечисляет Смирнов.

Кроме того, отчет Росстата показал рост недельной инфляции, а годовая почти не изменилась, держась выше 6,2%, отметил эксперт. Статистика закрепляет ожидания относительно продления монетарной паузы на опорном заседании Банка России в октябре, считает он.

Краткосрочный прогноз БКС по индексу Мосбиржи – 2270–2370 пунктов, по курсу юаня – 12,3–12,7 руб., по курсу доллара – 83–85 руб., по курсу евро – 95–97 руб.

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Приближение налогового периода пока не помогло рублю укрепиться – это может говорить о повышенном спросе на валюту, который в основном обеспечивают импортеры, пополняющие складские запасы перед началом активного сезона продаж, рассуждает Смирнов. В этом году сезонный фактор дополнительно усиливают поставки в Россию зарубежных нефтепродуктов, отметил он. В то же время у рубля сохраняются важные опоры, среди них пауза в снижении ключевой ставки, рост геополитических ожиданий, а также относительно высокие цены на нефть, наблюдавшиеся в конце лета, перечисляет эксперт.

Глобальные рынки тем временем в минорных настроениях: стоимость нефти вернулась к росту, что усилило инфляционные опасения, доходность 10-летних гособлигаций США достигла 20-летних максимумов, рассказывает Смирнов. Зато США и Китай договорились продлить торговое перемирие до 10 января, отметил он.

В пятницу в Соединенных Штатах выйдут предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования за август. На российском рынке акции HeadHunter будут последний день торговаться с дивидендом.

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