Итоги торгов на Мосбирже 24 сентября

Приближение налогового периода пока не помогло рублю укрепиться – это может говорить о повышенном спросе на валюту, который в основном обеспечивают импортеры, пополняющие складские запасы перед началом активного сезона продаж, рассуждает Смирнов. В этом году сезонный фактор дополнительно усиливают поставки в Россию зарубежных нефтепродуктов, отметил он. В то же время у рубля сохраняются важные опоры, среди них пауза в снижении ключевой ставки, рост геополитических ожиданий, а также относительно высокие цены на нефть, наблюдавшиеся в конце лета, перечисляет эксперт.