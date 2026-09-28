Утренний звон по рынку акций 28 сентября

При этом предложение Минфина повысить ставку налога на сверхдоходы в 30% для производителей цветных металлов и 20% – для золотодобытчиков рынок интерпретировал так, что давление на «Полюс» будет менее болезненным. Аналитики ПСБ отмечают, что даже с учетом налога бумаги выглядят недорого с исторической точки зрения. Некоторые эксперты считают, что компания выиграет от высоких цен на золото больше, чем потеряет на обязательных платежах государству.