Утренний звон по рынку акций 28 сентября

Утренний звон по рынку акций 28 сентябряБиржа ищет новые драйверы для роста
Российский рынок акций в понедельник открылся на уровнях закрытия пятницы. По состоянию на 9:15 мск индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,05% и составил 2 272,74. Индекс РТС снизился на 0,05% и составил 848,89.
Базовый сценарий на сегодня – консолидация в узком диапазоне 2250–2300 пунктов с сохранением осторожного настроя игроков.
Налоги надавили на рынок
Рынок акций завершил прошедшую торговую неделю заметным снижением. Индекс Мосбиржи упал на 1,66%, закрывшись на уровне 2273,87 пункта, впервые с середины сентября опустившись ниже психологически важной отметки 2300 пунктов. Индекс РТС потерял 1,01%, снизившись до 849,31 пункта.
Главным драйвером снижения стали предложения Минфина в рамках бюджетного пакета на 2027-2029 годы. Наибольшее давление испытали акции горно-металлургического сектора, которые могут столкнуться со снижением свободного денежного потока и, как следствие, с риском сокращения дивидендов.
При этом, несмотря на визит спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева в Нью-Йорк для встреч со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, конкретных договоренностей о дате трехсторонних переговоров по Украине достигнуто не было.
Не добавили оптимизма и события на рынке нефти. Котировки Brent к вечеру пятницы откатились от локальных максимумов, снизившись примерно на 2% к вечеру. Давление на нефтяной рынок оказали сообщения о новом предложении Ирана по возобновлению судоходства через Ормузский пролив, что снизило опасения перебоев с поставками.
В лидерах роста среди относительно ликвидных бумаг были «Полюс» – 1001,4 руб. (+1,64%) и «Магнит» – 1640 руб. (+1,58%).
В аутсайдерах оказались
«Яндекс» – 3593 руб. (-3,75%),
«Газпром» – 98,52 руб. (-2,61%),
«Новатэк» – 1055 руб. (-2,59%),
«Т-технологии» – 251,56 руб. (-2,4%),
Ozon – 2921,5 руб. (-2,26%).
А «Полюсу» новые налоги нипочем
Акции «Полюса» росли в конце прошедшей недели три дня подряд и закрылись выше уровня 1000 руб. впервые с 11 сентября. Происходило это вопреки росту налоговой нагрузки на компанию. Почему так вышло?
Рост «Полюса», несмотря на новости о налогах, – это результат сочетания коррекционного отскока и переоценки рынком реального масштаба налоговой нагрузки, говорят аналитики.
В течение сентября бумаги находились в районе многолетних минимумов (около 927 руб.) и выглядели сильно недооцененными. Подъем выше 1000 руб. аналитики БКС прямо называют отскоком, вызванным технической перепроданностью.
При этом предложение Минфина повысить ставку налога на сверхдоходы в 30% для производителей цветных металлов и 20% – для золотодобытчиков рынок интерпретировал так, что давление на «Полюс» будет менее болезненным. Аналитики ПСБ отмечают, что даже с учетом налога бумаги выглядят недорого с исторической точки зрения. Некоторые эксперты считают, что компания выиграет от высоких цен на золото больше, чем потеряет на обязательных платежах государству.
И такое мнение имеет право на жизнь. Стоимость золота остается вблизи рекордных уровней (около $4300-4800 за унцию) на фоне геополитической нестабильности и активных покупок металла центральными банками. Это напрямую увеличивает выручку «Полюса». По оценке БКС, налог для «Полюса» может составить около 25 млрд руб. (примерно 15% чистой прибыли 2026 года), но при этом компания уже внесла крупный взнос, что может смягчить эффект налоговых новаций.
Но до конца осени акции «Полюса», вероятно, останутся волатильными. Краткосрочный рост может смениться коррекцией после отскока, впрочем, среднесрочный потенциал при сохранении высоких цен на золото остается. Ключевой вопрос – финальные параметры налога и динамика цен на золото.
Что день грядущий нам готовит
В начале недели налоговые инициативы Минфина останутся главным фактором давления на цены и продолжат отталкивать инвесторов от покупок. Но после введения налога на сверхдоходы для горно-металлургических компаний инвесторы могут перекладываться из бумаг этого сектора в акции нефтегазовых компаний с учетом сохраняющихся высоких цен на нефть, говорят эксперты, и это может поддержать отдельные сегменты рынка.
Нефть возобновила рост из-за продолжающейся неопределенности в конфликте США и Ирана. Утром Brent растет на 2,49%, до $106,92 за баррель. Высокие цены на энергоносители остаются важной поддержкой российского рынка.
Сейчас рынок не имеет явных драйверов для направленного движения. Активность может оставаться низкой из-за завершения налогового периода и ожидания новых геополитических сигналов.
При этом рынок уже вторую неделю консолидируется выше линии годового нисходящего тренда, и выход из такого боковика обычно бывает сильным.