Утренний звон по рынку акций 30 сентября

Утренний звон по рынку акций 30 сентябряБиржа сохраняет выжидательный настрой
Российский рынок акций утром слабо снижается. По состоянию на 09:15 мск индекс Мосбиржи опустился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,07% и составил 2 261,24. Индекс РТС снизился на 0,07% и составил 843,73.
Базовый сценарий на сегодня – консолидация в узком диапазоне 2255–2280 пунктов по индексу.
Трамп подогрел интерес к российскому рынку
Во вторник рынок акций завершил торги умеренным ростом, отыграв утреннее падение. Индекс Мосбиржи прибавил 0,48%, закрывшись на отметке 2265,12 пункта, а индекс РТС вырос на 0,45%, до 845,15 пункта.
День начался с уверенного снижения: к 10:00 мск индекс Мосбиржи терял более 1%, опускаясь до 2230 пунктов. Давление оказывали макрофакторы – рост доходностей ОФЗ на фоне увеличения плана внутренних заимствований и дефицита бюджета, а также снижение нефтяных котировок. Однако к середине дня рынок развернулся и вышел в плюс.
Ключевым катализатором восстановления во второй половине дня стали геополитические сигналы. Появилась информация The Atlantic о том, что президент США Дональд Трамп поддержал план по смягчению части санкций против России в обмен на освобождение заключенных. План предполагает возможность сделок по российской нефти, дизельному топливу и редкоземельным минералам. Это усилило позитивные настроения на вечерней сессии.
В лидерах роста среди относительно ликвидных бумаг по итогам дня были
В аутсайдерах оказались
ВТБ оседлал волну роста
ВТБ опубликовал финансовые результаты по МСФО за восемь месяцев. Отчетность демонстрирует уверенное восстановление прибыльности: август стал переломным месяцем с ROE выше 20%, а отставание чистой прибыли от прошлогоднего рекорда сократилось до минимальных 4%.
Аналитики оценили отчетность как позитивную с ярко выраженными свидетельствами ускорения. ВТБ продемонстрировал, что способен генерировать высокий ROE и наращивать прибыль двузначными темпами. Ключевой драйвер – восстановление процентной маржи, которое происходит быстрее, чем ожидалось.
Главный вопрос теперь в том, сможет ли банк поддержать этот импульс в сентябре–декабре. Если августовская динамика сохранится, годовой таргет по чистой прибыли в 600 млрд руб. будет достигнут, и ВТБ завершит 2026 г. с рекордным показателем. Однако для этого необходимо, чтобы процентная маржа осталась на уровне выше 2,6%, доходы от финансовых инструментов не вернулись в отрицательную зону, а стоимость риска осталась в пределах 1%.
С точки зрения акционеров отчет подтверждает восстановительный тренд. При выполнении годового прогноза по прибыли и сохранении дивидендной политики (25–50% выплат) дивидендный потенциал акций остается значительным. Ключевой риск – замедление снижения ключевой ставки, которое может ограничить дальнейший рост маржи.
Рынок не оценил программу «ВИ.ру» по выкупу акций
Решение совета директоров «ВИ.ру» о выкупе акций на сумму до 500 млн руб. – это сигнал со стороны менеджмента, который рынок воспринял прохладно. Компания действует в логике «мы знаем, что наши акции недооценены и не хотим с этим мириться», но выбрала скромный по масштабу и узкий по цели инструмент, который не решает главных проблем акционеров, отмечают аналитики.
В моменте акции компании отреагировали на новость снижением на 7% до 70 руб. Это классическая реакция на несоответствие реальности ожиданиям: рынок ждал более масштабного выкупа, который поддержал бы котировки, а получил программу, ориентированную прежде всего на внутренние HR-цели.
Участники рынка прямо назвали объем программы скромным. При free-float всего 13% и капитализации около 35 млрд руб. выкуп на 500 млн руб. не способен оказать значимой поддержки цене акций.
В итоге решение о выкупе выглядит сбалансированным с точки зрения корпоративного управления, но неэффективным с точки зрения поддержки акционерной стоимости в краткосрочной перспективе, говорят аналитики.
Это не байбэк в классическом понимании (сокращение акций и рост EPS), а инструмент мотивации персонала. Для акционеров ценность такого решения ограничена: деньги расходуются, но доля в компании не увеличивается.
Что день грядущий нам готовит
На стороне позитива сегодня геополитика и нефть, которая торгуется около $103,7 за баррель (+1,1%). Вчерашний отскок от минимумов 2225 пунктов и закрытие выше 2260 пунктов указывают на сохранение среднесрочного аптренда. Вероятность движения вверх к 2300 пунктам все также остается значимой.
Впрочем, обороты торгов остаются ниже среднего (около 65 млрд руб.), что делает рынок уязвимым к резким движениям на малых объемах.
Рынок все также находится в состоянии ожидания, говорят аналитики. С одной стороны, его поддерживают высокие цены на нефть и геополитические надежды, с другой – давят внутренние экономические новости и слабость внешних рынков.
Сегодня акционеры «Новатэка», «Норникеля», «Черкизово», «Новабев» и «Т Плюс» рассмотрят промежуточные дивиденды. Совет директоров «Т-Технологий» определит цену допэмиссии для консолидации «Точки».