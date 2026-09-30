Утренний звон по рынку акций 30 сентября

Главный вопрос теперь в том, сможет ли банк поддержать этот импульс в сентябре–декабре. Если августовская динамика сохранится, годовой таргет по чистой прибыли в 600 млрд руб. будет достигнут, и ВТБ завершит 2026 г. с рекордным показателем. Однако для этого необходимо, чтобы процентная маржа осталась на уровне выше 2,6%, доходы от финансовых инструментов не вернулись в отрицательную зону, а стоимость риска осталась в пределах 1%.