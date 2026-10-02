Утренний звон по рынку акций 2 октября

Инвесторы позитивно оценили асимметрию между юридическим и экономическим размытием в ходе допэмиссии, отмечают аналитики. Юридически компания может выпустить до 550 млн акций, но это «потолок с запасом» для соблюдения процедуры преимущественного права выкупа. Фактически потребуется около 170 млн акций, а из них 85 млн (3,2% капитала) – это реальное эффективное размытие. Оставшаяся часть – квазиказначейский пакет, который не попадет на рынок, потому что «Т-технологии» уже владеют 32% «Точки» через «Каталитик пипл» (50,01% в этом холдинге).