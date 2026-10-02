Утренний звон по рынку акций 2 октября

Утренний звон по рынку акций 2 октябряБиржа копит силы для нового движения
Российский рынок акций утром в пятницу слабо растет. По состоянию на 09:15 мск индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,16% и составил 2276,10. Индекс РТС снизился на 0,16% и составил 861,34.
Базовый сценарий на сегодня – продолжение консолидации в узком диапазоне 2250–2300 пунктов.
Инвесторы затаились перед возможной бурей
Рынок акций завершил первый день октября умеренным ростом. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,53% до 2279,83 пункта, а индекс РТС прибавил 0,9%, закрывшись на отметке 862,74 пункта. Рынок открылся снижением на 0,3% из-за утренней просадки нефти, но к середине дня развернулся вверх и в моменте достигал 2290 пунктов, после чего растерял часть роста к вечеру.
Нефтяные котировки в четверг выросли почти на 3%, Brent превысила $100,8 за баррель. Основной причиной стало сообщение о том, что Китай приостановил экспорт нефтепродуктов во все страны, кроме Гонконга, что рынок воспринял как признак дефицита топлива в самом Китае.
Росстат опубликовал данные о замедлении годовой инфляции, что стало важным фактором поддержки для рынка. Однако базовая инфляция, не учитывающая сезонные факторы, остается выше целевого уровня ЦБ, достигнув 7%.
Давление на рынок оказывали ожидания роста бюджетного дефицита и заимствований. Проект бюджета на 2027–2029 гг., внесенный Минфином в Госдуму, показал, что динамика структурного первичного дефицита оказалась лучше ожиданий ЦБ, что дает надежду на продолжение смягчения ДКП. Однако индекс RGBI снова снизился до 111,23 п., а доходности длинных ОФЗ остаются высокими.
Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии клуба «Валдай» не оказало значительного влияния на рынок – новых конкретных сигналов по геополитике и экономике из уст лидера страны не прозвучало.
В лидерах роста среди относительно ликвидных бумаг по итогам дня были
«Т-технологии» – 260,7 руб. (+3,77%),
«Аэрофлот» – 32,59 руб. (+3,13%),
X5 – 1927 руб. (+3,08%),
Ozon – 3108,5 руб. (+2,95%),
«Норникель» – 117,62 руб. (+2,01%).
В аутсайдерах оказались бумаги ГК «Самолет» – 229,2 руб. (-1,46%).
«Т-технологии» поставили на «Точку»
Совет директоров «Т-технологий» утвердил финальные параметры сделки по консолидации 100% АО «Точка». Решение вызвало положительную реакцию рынка – акции в моменте росли более чем на 4%.
Инвесторы позитивно оценили асимметрию между юридическим и экономическим размытием в ходе допэмиссии, отмечают аналитики. Юридически компания может выпустить до 550 млн акций, но это «потолок с запасом» для соблюдения процедуры преимущественного права выкупа. Фактически потребуется около 170 млн акций, а из них 85 млн (3,2% капитала) – это реальное эффективное размытие. Оставшаяся часть – квазиказначейский пакет, который не попадет на рынок, потому что «Т-технологии» уже владеют 32% «Точки» через «Каталитик пипл» (50,01% в этом холдинге).
При этом только 64% «Точки» оплачиваются акциями. Остальные 36% – деньгами за счет заемных средств, чтобы не отвлекать капитал от основного бизнеса. Это принципиально важно, потому что при чисто акционерном финансировании размытие было бы значительно больше. А использование долга для денежной части означает, что компания берет на себя процентную нагрузку, но сохраняет капитал для развития основного бизнеса.
А что на стороне негатива? Дивиденды на акцию по итогам сделки могут снизиться. Компания обещает, что общий размер дивидендов на акцию вырастет более чем на 20% в 2026 г. Однако это совокупные выплаты, но после размытия на 3,2% дивиденд на акцию может оказаться ниже, если прибыль не вырастет пропорционально.
При этом синергия от слияния – это обещание, а не факт. Компания заявляет о более 45 млрд руб. дополнительного операционного дохода в течение трех лет. Но синергии в B2B-кредитовании, платежах и кросс-продажах требуют времени и их эффект может оказаться меньше заявленного, говорят эксперты.
Пока что это выглядит не как «размывочная» сделка, а стратегическое приобретение с минимальным ущербом для акционеров, отмечают аналитики. Однако для долгосрочных инвесторов ключевой вопрос – проявится ли объявленный эффект от синергии и сохранится ли рост дивиденда на акцию.
Пока компания демонстрирует сильные операционные результаты (кредитный портфель +23%, чистая процентная маржа 11,6%) и сохраняет приверженность дивидендным выплатам. Если интеграция пройдет гладко, сделка может стать драйвером роста стоимости.
Что день грядущий нам готовит
Рынок находится в фазе «затишья перед бурей», говорят аналитики: волатильность упала до средних нормальных значений (около 30 п.), а обороты торгов сжались до 50–60 млрд руб.
Высокие цены на нефть продолжают поддерживать рынок. Просадка начала недели была выкуплена, индекс удерживается выше динамической линии летнего тренда, а снижение амплитуды движения цен и падение волатильности исторически предшествуют сильному направленному движению – технически из нынешней консолидации более вероятен выход вверх.
При этом опасения рынка относительно налогообложения пассивного дохода и природной ренты остаются ключевым сдерживающим фактором – именно они, как полагают многие эксперты, не дают индексу закрепиться выше 2300. В целом пятничная сессия может пройти в осторожном ключе из-за близости выходных и общей неопределенности.