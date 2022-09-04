ЦБ сообщил о росте иностранных держателей российских ценных бумаг во II квартале
Банк России раскрыл количество зарубежных инвесторов, которые вкладывают средства в российский фондовый рынок через локальных брокеров. Почти 20 000 иностранных граждан являются держателями российских ценных бумаг, говорится в отчете регулятора «Динамические ряды основных показателей деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг». На данные обратил внимание портал Frank Media.
Отмечается, что за II квартал 2022 г. количество иностранных инвесторов выросло на 6%, или 1000 человек, во многом за счет граждан Китая, Индии и Сербии. К концу июня Банк России насчитал около 18 800 человек с активами на 25,8 млрд руб.
24 февраля, с началом спецоперации, индекс Мосбиржи рухнул на 33,3% до 2058,12 пункта. С тех пор бенчмарк российских акций дважды тестировал дно – в последний раз 5 августа он достиг отметки 2054,29 и начал движение вверх. За три недели по итогам торгов 26 августа индекс Мосбиржи и его долларовый аналог РТС выросли на 10,4%.
26 июля стало известно, что Московская биржа предоставит с 8 августа доступ к фондовому и срочному рынкам нерезидентам из стран, не попавших в список недружественных. Но Банк России отложил принятие этого решения, хотя нерезидентов пустили на рынок облигаций. Также регулятор ввел полугодовой карантин на продажу акций, купленных дружественными нерезидентами у недружественных, а указ президента запретил продажу долей в стратегических предприятиях и банках.
14 августа агентство Bloomberg со ссылкой на сайт фондовой биржи Саудовской Аравии сообщило, что саудовский принц Аль-Валид ибн Талал инвестировал более $500 млн в акции российских компаний перед началом спецоперации России на Украине.