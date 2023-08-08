Чистая прибыль Petrobras во II квартале снизилась на фоне падения цен на нефть

Снижение финансовых результатов в компании объясняют падением цен на нефть марки Brent до среднего значения $78,38 за баррель, что на 31,1% меньше, чем в сопоставимом периоде 2022 г. Другой причиной в компании считают снижение крэк-спреда по дизельному топливу более чем на 40% и рост операционных расходов. При этом частичная компенсация произошла за счет увеличения капитала, а также снижения финансовых расходов и отчислений по налогу на прибыль.