Чистая прибыль Petrobras во II квартале снизилась на фоне падения цен на нефть
Бразильская государственная нефтегазовая и нефтехимическая компания Petroleo Brasiliero SA (Petrobras) отчиталась за II квартал 2023 г. Согласно отчету, компания получила чистую прибыль в размере $5,8 млрд, что на 47,1% меньше, чем в аналогичный период 2022 г., когда она составила $11,04 млрд,
Выручка компании составила $22,98 млрд, снизившись на 33,8% по сравнению с $34,7 млрд во II квартале 2022 г. Скорректированный показатель EBITDA в отчетный период составил $11,4 млрд. Он продемонстрировал снижение на 42,7% по сравнению с показателем за II квартал прошлого года.
Снижение финансовых результатов в компании объясняют падением цен на нефть марки Brent до среднего значения $78,38 за баррель, что на 31,1% меньше, чем в сопоставимом периоде 2022 г. Другой причиной в компании считают снижение крэк-спреда по дизельному топливу более чем на 40% и рост операционных расходов. При этом частичная компенсация произошла за счет увеличения капитала, а также снижения финансовых расходов и отчислений по налогу на прибыль.
Как писали «Ведомости», согласно прогнозу Goldman Sachs, на нефтяном рынке во втором полугодии 2023 г. ожидается рекордный спрос. Это, в свою очередь, приведет к росту цен на нефть марки Brent до $86 за баррель, считают аналитики банка.
По мнению аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина, нефтяные котировки к 1 августа «вышли на приемлемые уровни». По его словам, запасы нефти снизились, поэтому нефтедобывающие страны, не связанные соглашением ОПЕК+, в ближайшие месяцы могут начать восстанавливать производство. Он указал на то, что уже растут объемы добычи в странах, не входящих в ОПЕК, таких как США, Канада, Бразилия, Мексика, Гайана.
4 июня по итогам встречи министров стран ОПЕК+ была достигнута договоренность сократить квоту на добычу нефти от текущего уровня на 1,6 млн барр./сутки (до 40,46 млн барр./сутки) с января 2024 г.