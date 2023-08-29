«Алроса» рекомендовала выплатить дивиденды 3,77 рубля на акцию
Совет директоров «Алросы» рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2023 г. в размере 3,77 руб. на одну обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 50 коп. Об этом говорится в сообщении компании.
На фоне новости в ходе торгов на Мосбирже 29 августа стоимость бумаг компании снизилась на 1,44% до минимума 83,5 руб. По состоянию на 10:25 мск они стоили 84,22 руб. В то же время индекс Мосбиржи составлял 3205,5 пункта (+0,21%). С начала года котировки компании выросли на 44,6%, бенчмарк подрос почти на 49%.
Рекомендованная к выплате совокупная сумма по всем обыкновенным именным акциям компании, таким образом, составляет 27,7 млрд руб. В рекомендации говорится, что дивиденды следует выплатить в денежной форме.
Совет директоров также рекомендовал утвердить 18 октября 2023 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Акции «Алросы» росли несколько сессий подряд. Рост в июле эксперты, опрошенные «Ведомостями», объясняли слабостью рубля, а также триггером называлась новость об отсутствии у Минфина планов по повышению налоговой нагрузки на компанию.
С 2021 г. «Алроса» не раскрывает финансовые результаты. Компания не выплачивала финальные дивиденды за 2021 и 2022 гг. В последнем случае наблюдательный совет компании обосновал невыплату «внешними факторами неопределенности» и заявил о необходимости повышения устойчивости компании.