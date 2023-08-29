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Инвестиции

«Алроса» рекомендовала выплатить дивиденды 3,77 рубля на акцию

Ведомости

Совет директоров «Алросы» рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2023 г. в размере 3,77 руб. на одну обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 50 коп. Об этом говорится в сообщении компании.

На фоне новости в ходе торгов на Мосбирже 29 августа стоимость бумаг компании снизилась на 1,44% до минимума 83,5 руб. По состоянию на 10:25 мск они стоили 84,22 руб. В то же время индекс Мосбиржи составлял 3205,5 пункта (+0,21%). С начала года котировки компании выросли на 44,6%, бенчмарк подрос почти на 49%.

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Рекомендованная к выплате совокупная сумма по всем обыкновенным именным акциям компании, таким образом, составляет 27,7 млрд руб. В рекомендации говорится, что дивиденды следует выплатить в денежной форме.

Совет директоров также рекомендовал утвердить 18 октября 2023 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Акции «Алросы» росли несколько сессий подряд. Рост в июле эксперты, опрошенные «Ведомостями», объясняли слабостью рубля, а также триггером называлась новость об отсутствии у Минфина планов по повышению налоговой нагрузки на компанию.

С 2021 г. «Алроса» не раскрывает финансовые результаты. Компания не выплачивала финальные дивиденды за 2021 и 2022 гг. В последнем случае наблюдательный совет компании обосновал невыплату «внешними факторами неопределенности» и заявил о необходимости повышения устойчивости компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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