«Алроса» рекомендовала выплатить дивиденды 3,77 рубля на акцию

На фоне новости в ходе торгов на Мосбирже 29 августа стоимость бумаг компании снизилась на 1,44% до минимума 83,5 руб. По состоянию на 10:25 мск они стоили 84,22 руб. В то же время индекс Мосбиржи составлял 3205,5 пункта (+0,21%). С начала года котировки компании выросли на 44,6%, бенчмарк подрос почти на 49%.