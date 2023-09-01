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Инвестиции

Мосбиржа по итогам августа зафиксировала рекордный объем торгов на срочном рынке

Ведомости

Объем торгов на срочном рынке Мосбиржи по итогам августа 2023 г. составил 9 трлн руб., что является максимальным значением с февраля 2022 г. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

Рекордное число клиентов – 149 000 – заключало сделки с фьючерсами и опционами. Из них 68% пришлось на долю физлиц. Лидерами по объему торгов стали фьючерсы на валютные пары «доллар США – российский рубль», «китайский юань – российский рубль», контракты на природный газ, индексы РТС и Мосбиржи.

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При этом максимальная торговая активность в августе была зафиксирована в вечных фьючерсах на валютную пару «доллар США – российский рубль», где среднедневной объем торгов превысил 8,5 млрд руб. Совокупный объем торгов вечными контрактами по итогам августа составил рекордные 254 млрд руб., открытая позиция – свыше 41 млрд руб. Всего вечными фьючерсами в августе торговали более 14 000 клиентов, в том числе физлица.

В пятерку инструментов по наибольшему количеству клиентов также вошли фьючерсы на природный газ, контракты на акции Сбербанка, нефть марки Brent и валютную пару «китайский юань – российский рубль».

Ранее Мосбиржа сообщала, что на срочном рынке 15 августа были установлены сразу два рекорда: дневной объем торгов превысил 700 млрд руб., а сделки в течение дня заключали свыше 67 000 клиентов. 14 августа торговая площадка зафиксировала абсолютный рекорд активности частных инвесторов – сделки совершили 1,5 млн человек.

Мосбиржа в августе активно расширяла линейку фьючерсов на акции. Так, с 22 августа на срочном рынке начались торги поставочными фьючерсными контрактами на акции эмитентов «Камаз», банк «Санкт-Петербург», «Башнефть», Московский кредитный банк и «М.Видео». С 29 июня – на акции Woosh, Beluga, Segezha Group и «Совкомфлота».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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