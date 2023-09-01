Мосбиржа по итогам августа зафиксировала рекордный объем торгов на срочном рынке

При этом максимальная торговая активность в августе была зафиксирована в вечных фьючерсах на валютную пару «доллар США – российский рубль», где среднедневной объем торгов превысил 8,5 млрд руб. Совокупный объем торгов вечными контрактами по итогам августа составил рекордные 254 млрд руб., открытая позиция – свыше 41 млрд руб. Всего вечными фьючерсами в августе торговали более 14 000 клиентов, в том числе физлица.