Мосбиржа по итогам августа зафиксировала рекордный объем торгов на срочном рынке
Объем торгов на срочном рынке Мосбиржи по итогам августа 2023 г. составил 9 трлн руб., что является максимальным значением с февраля 2022 г. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.
Рекордное число клиентов – 149 000 – заключало сделки с фьючерсами и опционами. Из них 68% пришлось на долю физлиц. Лидерами по объему торгов стали фьючерсы на валютные пары «доллар США – российский рубль», «китайский юань – российский рубль», контракты на природный газ, индексы РТС и Мосбиржи.
При этом максимальная торговая активность в августе была зафиксирована в вечных фьючерсах на валютную пару «доллар США – российский рубль», где среднедневной объем торгов превысил 8,5 млрд руб. Совокупный объем торгов вечными контрактами по итогам августа составил рекордные 254 млрд руб., открытая позиция – свыше 41 млрд руб. Всего вечными фьючерсами в августе торговали более 14 000 клиентов, в том числе физлица.
В пятерку инструментов по наибольшему количеству клиентов также вошли фьючерсы на природный газ, контракты на акции Сбербанка, нефть марки Brent и валютную пару «китайский юань – российский рубль».
Ранее Мосбиржа сообщала, что на срочном рынке 15 августа были установлены сразу два рекорда: дневной объем торгов превысил 700 млрд руб., а сделки в течение дня заключали свыше 67 000 клиентов. 14 августа торговая площадка зафиксировала абсолютный рекорд активности частных инвесторов – сделки совершили 1,5 млн человек.
Мосбиржа в августе активно расширяла линейку фьючерсов на акции. Так, с 22 августа на срочном рынке начались торги поставочными фьючерсными контрактами на акции эмитентов «Камаз», банк «Санкт-Петербург», «Башнефть», Московский кредитный банк и «М.Видео». С 29 июня – на акции Woosh, Beluga, Segezha Group и «Совкомфлота».