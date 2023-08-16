Мосбиржа зафиксировала два рекорда на срочном рынке

31 июля 2023 г. на рынке акций Мосбиржи зафиксирована рекордная с начала года активность – сделки в течение дня заключали 1,34 млн частных инвесторов. В то время как в 2022 г. ежедневно сделки заключали в среднем 625 000 человек. Объем торгов на рынке акций 31 июля превысил 157 млрд руб. Доля физлиц в общем объеме торгов составила 82%.