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Инвестиции

Мосбиржа зафиксировала два рекорда на срочном рынке

Ведомости

На срочном рынке Московской биржи 15 августа 2023 г. были установлены сразу два рекорда, следует из пресс-релиза. Дневной объем торгов превысил 700 млрд руб., а сделки в течение дня заключали свыше 67 000 клиентов. Оба показателя стали максимальными с февраля 2022 г.

Доля физлиц в общем объеме торгов составила 65%.

Десятку наиболее востребованных инструментов по объему торгов 15 августа составили фьючерсы на валютные пары «доллар США – российский рубль», «китайский юань – российский рубль», «евро – российский рубль», «евро – доллар США», вечный фьючерс на доллар США, фьючерсы на индексы Мосбиржи и РТС, на природный газ, золото и нефть марки Brent.

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Также 14 августа Мосбиржа зафиксировала абсолютный рекорд активности частных инвесторов. В день перед повышением ключевой ставки ЦБ сделки совершили 1,5 млн человек. Это максимальное значение за всю историю биржевых торгов.

Объем торгов на рынке акций 14 августа составил 240 млрд руб. Доля физлиц в общем объеме торгов составила 84%, доля квалифицированных инвесторов – 66,5%, доля вечерней сессии – 14,3%.

31 июля 2023 г. на рынке акций Мосбиржи зафиксирована рекордная с начала года активность – сделки в течение дня заключали 1,34 млн частных инвесторов. В то время как в 2022 г. ежедневно сделки заключали в среднем 625 000 человек. Объем торгов на рынке акций 31 июля превысил 157 млрд руб. Доля физлиц в общем объеме торгов составила 82%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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