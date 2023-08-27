Московская биржа в сентябре запустит фьючерс на свой главный индекс

«Не обязательно покупать валюту физически, если вы хотите участвовать в движении цены валютного рынка. При покупке валюты есть риски повышенной комиссии у брокеров, сложности с расчетами. Если вы хотите удерживать позицию или открыть короткую позицию – все это можно сделать с помощью вечного фьючерса на валюту. У него нет экспирации, это однодневный контракт, и он каждый день автоматически продляется на один день», – объяснила Патрикеева.