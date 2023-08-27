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Инвестиции

Московская биржа в сентябре запустит фьючерс на свой главный индекс

Ведомости

Московская биржа в сентябре планирует запустить вечный фьючерс на индекс Мосбиржи. Об этом журналистам рассказала глава срочного рынка Мария Патрикеева. «Индексные фьючерсы позволяют участвовать в движении цены целого рынка без необходимости покупки отдельных акций и риска поставки базового актива», – добавила она.

Мосбиржа запустила вечные фьючерсы весной прошлого года – с 26 апреля стали доступны бессрочные контракты на доллар, евро и юань, 11 июля – на золото. Бессрочный контракт на американскую валюту входит в топ-10 инструментов срочного рынка по среднедневному объему торгов и активно используется клиентами, сказала Патрикеева.

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«Не обязательно покупать валюту физически, если вы хотите участвовать в движении цены валютного рынка. При покупке валюты есть риски повышенной комиссии у брокеров, сложности с расчетами. Если вы хотите удерживать позицию или открыть короткую позицию – все это можно сделать с помощью вечного фьючерса на валюту. У него нет экспирации, это однодневный контракт, и он каждый день автоматически продляется на один день», – объяснила Патрикеева.

С момента запуска вечных фьючерсов объем торгов ими составил более 1 трлн руб., добавила глава срочного рынка. Число активных клиентов сейчас превышает 30 000 человек, а открытый интерес – более 50 млрд руб. «Инструмент востребован физлицами и банками, которые хеджируют свои валютные позиции. Он является удобной аналогией спотового инструмента», – сказала Патрикеева.

За неполный август Мосбиржа также зафиксировала рекордный объём торгов на срочном рынке с февраля 2022 г. – почти 8 трлн руб. Количество активных клиентов в этом сегменте так же оказалось рекордным – более 140 000.

В 2023 г. Мосбиржа уже запустила 30 новых инструментов. Среди них семь валютных пар, преимущественно к рублю, а также производные на индексы DAX 40 и Nikkei 225. Кроме того, в линейку опционов на акции были добавлены шесть новых базовых активов (например, бумаги «Роснефти» и МТС). Также площадка запустила новые премиальные опционы на три основные валютные пары (доллар-рубль, евро-рубль, юань-рубль).

Мосбиржа также активно расширяла линейку фьючерсов на акции. Так, с 22 августа на срочном рынке начались торги поставочными фьючерсными контрактами на акции эмитентов «Камаз», банк «Санкт-Петербург», «Башнефть», Московский кредитный банк и «М.видео». С 29 июня – на акции Woosh, Beluga, Segezha Group и «Совкомфлот».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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