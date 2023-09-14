Газета
Инвестиции

Акции «Распадской подешевели на фоне решения суда о выемке угля

Ведомости

Стоимость акций «Распадской» снизилась на 5,36% до дневного минимума 334,65 руб. Бумаги подешевели на фоне новости о том, что суд приостановил выемку угля в лаве на шахтах компании на 90 суток. Об этом сообщал «Интерфакс».

Ранее о том, что Ростехнадзор приостановил выемку угля на угольных шахтах Кузбасса, написал помощник руководителя ведомства Андрей Виль в телеграм-канале.

Позднее компания сообщила, что устраняет замечания и рассчитывает в ближайшие дни возобновить работу в полном объеме.

Инвестируйте без ограничений

Доступ к иностранным бумагам, сделки с евро и долларами США, хранение валюты и ценных бумаг – без комиссии
Реклама / ООО «Ньютон Инвестиции»

Стоимость бумаг на 13:35 мск скорректировалась до 343,6% (-2,83%). Индекс Мосбиржи находился на уровне 3 108,55 пункта (-1,26%). С начала года он вырос на 44%, котировки компании на 51%.

10 августа компания опубликовала отчетность по МФСО, согласно которой ее чистая прибыль в первом полугодии 2023 г. сократилась в два раза (на 53%) до $314 млн по сравнению с годом ранее. Сокращение чистой прибыли ожидали опрошенные «Ведомостями» аналитики Freedom Finance Global на фоне отсутствия возможности «Распадской» получать дивиденды с дочерних компаний.

Также в августе компания сообщила о старте инвестиционного проекта по строительству нового угольного блока на шахте «Распадская». Инвестиции в проект «Распадский-4» составят более 13 млрд руб. 

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных