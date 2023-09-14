Акции «Распадской подешевели на фоне решения суда о выемке угля
Стоимость акций «Распадской» снизилась на 5,36% до дневного минимума 334,65 руб. Бумаги подешевели на фоне новости о том, что суд приостановил выемку угля в лаве на шахтах компании на 90 суток. Об этом сообщал «Интерфакс».
Ранее о том, что Ростехнадзор приостановил выемку угля на угольных шахтах Кузбасса, написал помощник руководителя ведомства Андрей Виль в телеграм-канале.
Позднее компания сообщила, что устраняет замечания и рассчитывает в ближайшие дни возобновить работу в полном объеме.
Стоимость бумаг на 13:35 мск скорректировалась до 343,6% (-2,83%). Индекс Мосбиржи находился на уровне 3 108,55 пункта (-1,26%). С начала года он вырос на 44%, котировки компании на 51%.
10 августа компания опубликовала отчетность по МФСО, согласно которой ее чистая прибыль в первом полугодии 2023 г. сократилась в два раза (на 53%) до $314 млн по сравнению с годом ранее. Сокращение чистой прибыли ожидали опрошенные «Ведомостями» аналитики Freedom Finance Global на фоне отсутствия возможности «Распадской» получать дивиденды с дочерних компаний.
Также в августе компания сообщила о старте инвестиционного проекта по строительству нового угольного блока на шахте «Распадская». Инвестиции в проект «Распадский-4» составят более 13 млрд руб.