Акции «Распадской подешевели на фоне решения суда о выемке угля

10 августа компания опубликовала отчетность по МФСО, согласно которой ее чистая прибыль в первом полугодии 2023 г. сократилась в два раза (на 53%) до $314 млн по сравнению с годом ранее. Сокращение чистой прибыли ожидали опрошенные «Ведомостями» аналитики Freedom Finance Global на фоне отсутствия возможности «Распадской» получать дивиденды с дочерних компаний.