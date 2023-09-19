Акционеры Novabev Group одобрили дивиденды в размере 320 рублей на акцию
Акционеры бывшей Beluga Group – Novabev Group – одобрили дивиденды по итогам первого полугодия 320 руб. на акцию (до налога).
Акции компании в ходе торгов на Мосбирже 19 сентября дешевели на 1,88% до дневного минимума 5888 руб. По состоянию на 12:40 мск их стоимость составляла 5940 руб. (-1,02%). Индекс Мосбиржи находился на уровне 3091,6 пункта (-1,39%). С начала года он вырос на 43%, котировки компании – на 114,6%.
В компании уточнили, что на выплату дивидендов по акциям, находящимся в свободном обращении (без учета казначейских), будет направлено 3,65 млрд руб. Это составляет 120% чистой прибыли Novabev Group по МСФО за первое полугодие 2023 г. Таким образом, рост дивидендных выплат на акцию по отношению к аналогичному периоду 2022 г. составит 113%.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 29 сентября 2023 г., конец операционного дня.
Ранее совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды. Компания представила результаты за первое полугодие 2023 г. по МСФО 10 августа. Они в основном превзошли ожидания ранее опрошенных «Ведомостями» аналитиков. Согласно отчету, чистая прибыль выросла г/г на 35% до 3,04 млрд руб. Выручка увеличилась на 14% в годовом выражении до 47,9 млрд руб. EBITDA за январь – июнь прибавила 5%, увеличившись до 7,56 млрд руб.