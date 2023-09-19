Акционеры Novabev Group одобрили дивиденды в размере 320 рублей на акцию

В компании уточнили, что на выплату дивидендов по акциям, находящимся в свободном обращении (без учета казначейских), будет направлено 3,65 млрд руб. Это составляет 120% чистой прибыли Novabev Group по МСФО за первое полугодие 2023 г. Таким образом, рост дивидендных выплат на акцию по отношению к аналогичному периоду 2022 г. составит 113%.