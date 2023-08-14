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Инвестиции

Совет директоров Beluga Group рекомендовал дивиденды по 320 рублей на акцию

Ведомости

Совет директоров Beluga Group рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2023 г. в размере 320 руб. на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

На фоне новости стоимость бумаг Beluga Group в ходе торгов на Мосбирже выросла на 2,89% до дневного максимума 5847 руб. По состоянию на 11:11 мск они стоили 5800 руб. (+2,06%).

В общей сложности совет директоров рекомендовал выплатить в качестве дивидендов 3,65 млрд руб. без учета выплаты дивидендов по казначейским акциям, что составляет 120% чистой прибыли компании по МСФО за первую половину 2023 г. Таким образом, рост дивидендных выплат на акцию по отношению аналогичному периоду 2022 г. составит 113%.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено определить 29 сентября. 

Beluga Group в четверг, 10 августа, опубликовала результаты за первое полугодие 2023 г. по МСФО. Они в основном превзошли ожидания ранее опрошенных «Ведомостями» аналитиков. Согласно отчету, чистая прибыль выросла г/г на 35% до 3,04 млрд руб. Выручка увеличилась на 14% в годовом выражении до 47,9 млрд руб. EBITDA за январь – июнь прибавила 5%, увеличившись до 7,56 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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