Совет директоров Beluga Group рекомендовал дивиденды по 320 рублей на акцию
Совет директоров Beluga Group рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2023 г. в размере 320 руб. на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении компании.
На фоне новости стоимость бумаг Beluga Group в ходе торгов на Мосбирже выросла на 2,89% до дневного максимума 5847 руб. По состоянию на 11:11 мск они стоили 5800 руб. (+2,06%).
В общей сложности совет директоров рекомендовал выплатить в качестве дивидендов 3,65 млрд руб. без учета выплаты дивидендов по казначейским акциям, что составляет 120% чистой прибыли компании по МСФО за первую половину 2023 г. Таким образом, рост дивидендных выплат на акцию по отношению аналогичному периоду 2022 г. составит 113%.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено определить 29 сентября.
Beluga Group в четверг, 10 августа, опубликовала результаты за первое полугодие 2023 г. по МСФО. Они в основном превзошли ожидания ранее опрошенных «Ведомостями» аналитиков. Согласно отчету, чистая прибыль выросла г/г на 35% до 3,04 млрд руб. Выручка увеличилась на 14% в годовом выражении до 47,9 млрд руб. EBITDA за январь – июнь прибавила 5%, увеличившись до 7,56 млрд руб.