Совет директоров Beluga Group рекомендовал дивиденды по 320 рублей на акцию

Beluga Group в четверг, 10 августа, опубликовала результаты за первое полугодие 2023 г. по МСФО. Они в основном превзошли ожидания ранее опрошенных «Ведомостями» аналитиков. Согласно отчету, чистая прибыль выросла г/г на 35% до 3,04 млрд руб. Выручка увеличилась на 14% в годовом выражении до 47,9 млрд руб. EBITDA за январь – июнь прибавила 5%, увеличившись до 7,56 млрд руб.