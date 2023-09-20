Мосбиржа вводит меры для снижения волатильности цен акций

Как отмечает ЦБ, в последнее время участились случаи дестабилизации цен на акции компаний третьего уровня листинга, что приводит к повышенной волатильности на фондовом рынке. ЦБ поясняет, что повышенная волатильность связана и с дисбалансом спроса и предложения на фондовом рынке, и с эмоциональным поведением инвесторов, которые реагируют на сообщения в социальных сетях.