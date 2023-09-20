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Инвестиции

Мосбиржа вводит меры для снижения волатильности цен акций

Ведомости

Мосбиржа совместно с Банком России и участниками рынка разработала дополнительные меры по противодействию дестабилизации и высокой волатильности цен акций. Об этом говорится в сообщении площадки.

Так, с 21 сентября площадка вводит ограничение на максимальное отклонение цен заявок, подаваемых участниками рынка на приобретение акций и депозитарных расписок российских эмитентов, включенных в третий уровень листинга, на уровне не выше 22% от цены закрытия предыдущего торгового дня.

Как отмечает ЦБ, в последнее время участились случаи дестабилизации цен на акции компаний третьего уровня листинга, что приводит к повышенной волатильности на фондовом рынке. ЦБ поясняет, что повышенная волатильность связана и с дисбалансом спроса и предложения на фондовом рынке, и с эмоциональным поведением инвесторов, которые реагируют на сообщения в социальных сетях.

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Кроме того, Мосбиржа дорабатывает механизм проведения дискретного аукциона для того, чтобы при наличии признаков дестабилизации был возможен более ранний перевод торгов в этот режим. О том что площадка будет дорабатывать этот механизм, ранее сообщал директор департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин.

14 сентября Мосбиржа объявила более 70 дискретных аукционов из-за падения акций более чем на 20%. В основном это коснулось бумаг второго и третьего эшелонов. 

Дискретный аукцион – особый режим торгов, который вводится при изменении цены акции более чем на 20% к предыдущему закрытию в течение 10 минут. Чаще всего механизм применяется при панических распродажах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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