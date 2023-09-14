На Мосбирже обвалились акции второго и третьего эшелонов

Тренд может быть относительно устойчивым, но с периодами «резкого отскока» в третьем эшелоне, считает Карпунин. Возможно, отскоки будут общими и синхронными, либо, как это часто бывало, объединенными каким-то принципом группами, продолжает эксперт: например, сбытовые компании, дочки «Россетей», дочки «Мечела», дочки «ТНС Энерго». Говорить о медвежьем тренде рано, скорее, это нормальная рыночная коррекция после восьми месяцев роста основного индекса, считает Болотских. Согласен с таким мнением и аналитик «Ингосстрах-инвестиций» Артем Аутлев. Развитие медвежьего тренда зависит от решения ЦБ по ставке, добавляет он: если ее повысят, падение рынка может ускориться, а если оставят без изменений при более мягких сигналах на будущее – на рынке возможен отскок, замечает эксперт.