На Мосбирже обвалились акции второго и третьего эшелонов

На Мосбирже обвалились акции второго и третьего эшелоновТорговая площадка ввела уже 70 дискретных аукционов
Мосбиржа по данным на 15:00 мск объявила 70 дискретных аукционов из-за падения акций более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки. В основном это коснулось бумаг второго и третьего эшелонов. Первой «ласточкой» стали акции Костромской сбытовой компании, рухнувшие на 22%. На 28% упали акции «Белона», на 20% – авиакомпании Utair, на 30% – завода «Звезда», на 26% – котировки «Телеграфа». В это же время индекс Мосбиржи опустился на 1,25% до 3109 пунктов. Из «голубых фишек» в лидерах падения оказались бумаги «Яндекса» (-1,87%), «Лукойла» (-1,84%), «Интер РАО» (-1,59%), «Сургутнефтегаза» (-1,28%) и «Русала» (-1,26%). Стоимость акций росла только у «Магнита» – на 0,45%.
Дискретный аукцион – особый режим торгов, который вводится при изменении цены акции более чем на 20% к предыдущему закрытию в течение 10 минут. Чаще всего механизм применяется при панических распродажах. В сессию такого режима входит три 10-минутных аукциона, в ходе которых биржа собирает заявки с указанием цен на покупку и продажу бумаг. На основании этих данных торговая площадка определяет расчетную цену бумаги. Цена этих заявок будет учитываться при возобновлении торгов в обычном режиме.
Падение без взлета
Распродажи во втором и третьем эшелонах связаны с фиксацией прибыли инвесторами – многие бумаги сильно обогнали рост индекса за прошедшие полгода, говорит аналитик «Цифра брокера» Даниил Болотских. Основная причина коррекции – риски роста ключевой ставки в преддверии заседания ЦБ, добавляет аналитик «Альфа-капитала» Юлия Мельникова. Также наблюдаются продажи и на долговом рынке, где доходность по коротким и долгосрочным ОФЗ уже сравнялась на уровне около 12%, отмечает Болотских. Индекс Мосбиржи тестирует уровень поддержки в 3100 пунктов в рамках бычьего тренда, который продолжается с марта. «Колообразное» падение акций второго-третьего эшелонов очень похоже на маржин-колл одного или нескольких крупных клиентов, оценивает начальник аналитического отдела Россельхозбанка Александр Фетисов.
Маржин-колл – уведомление брокера о возможном принудительном закрытии позиций по маржинальным сделкам. Направляется, когда средства клиента критически снизились и их недостаточно для покрытия позиции. Если инвестор не пополняет счет, брокер принудительно закрывает позиции клиента.
Причина падения второго и третьего эшелонов – справедливая нормализация цен, говорит начальник управления информационно-аналитического контента «БКС» Василий Карпунин. С начала года на рынке произошло большое количество «разгонов» и «взлетов» в третьем эшелоне в отсутствие новостей и подкрепления в виде весомых драйверов, напоминает эксперт. Сначала отдельные низколиквидные акции росли на 20-97% без значимых причин, писали «Ведомости», – среди них угледобытчик «Белон», МГТС, ЧКПЗ, строительная компания «Мостотрест», Ашинский металлургический завод, шоколадная фабрика «Красный Октябрь». Тогда же Мосбиржа в связи с высокой волатильностью призывала инвесторов принимать взвешенные решения.
В среднем весь третий эшелон почти не возвращался на исходные позиции, с которых происходил резкий рост, – явление абсолютно аномальное, к которому позже все привыкли, продолжает Карпунин. Текущий же тренд на снижение абсолютно оправдан, это должно было рано или поздно произойти, отмечает аналитик. В таких активах падение происходит гораздо быстрее, чем в высоколиквидных бумагах, добавляет он.
«Я бы не стала выделять первый, второй и третий эшелоны, потому что коррекция наблюдается в акциях многих эмитентов», – возражает Мельникова. Среди возможных причин – общее ухудшение сентимента в ликвидных бумагах, скорректировавшихся в последнее время и ставших привлекательнее, говорит Карпунин. Возможно, начался переток капитала из третьего эшелона в «голубые фишки», потенциал которых фундаментально выше, добавляет он.
Долгой ли будет буря
Тренд может быть относительно устойчивым, но с периодами «резкого отскока» в третьем эшелоне, считает Карпунин. Возможно, отскоки будут общими и синхронными, либо, как это часто бывало, объединенными каким-то принципом группами, продолжает эксперт: например, сбытовые компании, дочки «Россетей», дочки «Мечела», дочки «ТНС Энерго». Говорить о медвежьем тренде рано, скорее, это нормальная рыночная коррекция после восьми месяцев роста основного индекса, считает Болотских. Согласен с таким мнением и аналитик «Ингосстрах-инвестиций» Артем Аутлев. Развитие медвежьего тренда зависит от решения ЦБ по ставке, добавляет он: если ее повысят, падение рынка может ускориться, а если оставят без изменений при более мягких сигналах на будущее – на рынке возможен отскок, замечает эксперт.