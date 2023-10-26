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Акционеры одобрили листинг Совкомбанка на Мосбирже

Ведомости

Акционеры Совкомбанка одобрили листинг на Московской бирже. Они также утвердили допэмиссию 5 млрд акций номиналом 0,1 руб., следует из сообщения кредитной организации на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Оба решения акционеры Совкомбанка приняли единогласно. С помощью выпуска новых акций на фондовый рынок банк планирует увеличить уставной капитал на 500 млн руб., уточняется в сообщении. 

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Совкомбанк может провести первичное публичное размещение акций в начале 2024 г. О том, что кредитная организация не отказалась от планов по IPO, «Ведомостям» сообщил в феврале совладелец и первый зампред правления Сергей Хотимский. Он отметил, что в течение 2023 г. возможности провести IPO не видит из-за очень низкого уровня цен. Но начиная с 2024 г. он не исключает возможности разместить акции на российском рынке.

3 октября Совкомбанк представил финансовую отчетность за первое полугодие 2023 г. Согласно отчету, чистая прибыль банка составила 52 млрд руб. Рентабельность капитала (ROE) акционеров достигла 55%. При этом активы с начала года выросли на 9% до 2,4 трлн руб. Как пояснили в кредитной организации, это произошло в основном за счет органического роста розничного бизнеса. Капитал вырос с начала года на 29% до 247 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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