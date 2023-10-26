Акционеры одобрили листинг Совкомбанка на Мосбирже

Совкомбанк может провести первичное публичное размещение акций в начале 2024 г. О том, что кредитная организация не отказалась от планов по IPO, «Ведомостям» сообщил в феврале совладелец и первый зампред правления Сергей Хотимский. Он отметил, что в течение 2023 г. возможности провести IPO не видит из-за очень низкого уровня цен. Но начиная с 2024 г. он не исключает возможности разместить акции на российском рынке.