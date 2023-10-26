Акционеры одобрили листинг Совкомбанка на Мосбирже
Акционеры Совкомбанка одобрили листинг на Московской бирже. Они также утвердили допэмиссию 5 млрд акций номиналом 0,1 руб., следует из сообщения кредитной организации на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Оба решения акционеры Совкомбанка приняли единогласно. С помощью выпуска новых акций на фондовый рынок банк планирует увеличить уставной капитал на 500 млн руб., уточняется в сообщении.
Совкомбанк может провести первичное публичное размещение акций в начале 2024 г. О том, что кредитная организация не отказалась от планов по IPO, «Ведомостям» сообщил в феврале совладелец и первый зампред правления Сергей Хотимский. Он отметил, что в течение 2023 г. возможности провести IPO не видит из-за очень низкого уровня цен. Но начиная с 2024 г. он не исключает возможности разместить акции на российском рынке.
3 октября Совкомбанк представил финансовую отчетность за первое полугодие 2023 г. Согласно отчету, чистая прибыль банка составила 52 млрд руб. Рентабельность капитала (ROE) акционеров достигла 55%. При этом активы с начала года выросли на 9% до 2,4 трлн руб. Как пояснили в кредитной организации, это произошло в основном за счет органического роста розничного бизнеса. Капитал вырос с начала года на 29% до 247 млрд руб.