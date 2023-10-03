Чистая прибыль Совкомбанка по итогам первого полугодия превысила 50 млрд рублей

Объем корпоративных кредитов за тот же период достиг 850 млрд руб. (+7%). В банке уточнили, что крупным корпоративным клиентам выдали за полгода кредиты на сумму 679 млрд руб. – показатель увеличился на 6%. Объекты малого и среднего бизнеса (МСП) оформили в Совкомбанке займы на 171 млрд руб. (+13% по сравнению с данными на конец 2022 г.).