Чистая прибыль Совкомбанка по итогам первого полугодия превысила 50 млрд рублей
Чистая прибыль Совкомбанка в первом полугодии 2023 г. составила 52 млрд руб. Рентабельность капитала (ROE) акционеров кредитной организации за этот период достигла 55%, следует из сообщения банка.
В Совкомбанке отметили, что по сравнению с I кварталом 2023 г. чистая прибыль компании увеличилась на 29%. Капитал банка с начала года вырос также на 29% и составил 247 млрд руб.
«В первом полугодии мы показали выдающийся финансовый результат с одним из лучших показателей рентабельности капитала в финансовом секторе. Это стало возможным благодаря росту активов и доходов во всех бизнес-линиях и сильной командной работе. <...> Мы ожидаем продолжения роста прибыли во втором полугодии и рекордную прибыль по итогам 2023 г.», – отметил первый зампредседателя правления банка Сергей Хотимский.
Также в банке сообщили о росте активов с начала 2023 г. Их стоимость увеличилась до 2,4 трлн руб. (+9%). В основном на показатель повлиял органический рост бизнеса в розничном секторе, пояснили в компании.
Увеличение зафиксировали и в розничном кредитном портфеле банка. Показатель вырос за полгода до 674 млрд руб. (+15%) за счет роста ипотечного кредитования и выдачи автокредитов клиентам банка. Ипотечный портфель вырос на 13% до 205 млрд руб., а сумма кредитов физлицам на покупку автомобилей – на 26% до 204 млрд руб.
Объем корпоративных кредитов за тот же период достиг 850 млрд руб. (+7%). В банке уточнили, что крупным корпоративным клиентам выдали за полгода кредиты на сумму 679 млрд руб. – показатель увеличился на 6%. Объекты малого и среднего бизнеса (МСП) оформили в Совкомбанке займы на 171 млрд руб. (+13% по сравнению с данными на конец 2022 г.).
Банк подсчитал, что средства розничных клиентов в сумме увеличились за первое полугодие 2023 г. на 7% и составили 774 млрд руб. Чистый процентный доход Совкомбанка в первом полугодии 2023 г. достиг 67 млрд руб., а чистый комиссионный доход – 12 млрд руб. Норматив достаточности собственных средств банка (Н1.0 по РСБУ) составил 12,8% к 30 июня, добавили в компании.
Ранее Совкомбанк сообщил о решении наблюдательного совета одобрить выплату акционерам дивидендов в размере 5 млрд руб. (по 0,25 руб. на одну обыкновенную акцию).