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Инвестиции

Совет директоров Совкомбанка рекомендовал одобрить дивиденды

Ведомости

Наблюдательный совет Совкомбанка рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов 5 млрд руб. – 0,25 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплаты планируется осуществить из нераспределенной прибыли прошлых лет. Об этом говорится в сообщении банка.

Датой закрытия реестра акционеров для получения дивидендов обозначено 13 ноября 2023 г. При этом датой закрытия реестра акционеров для участия в собрании – 10 октября.

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Компания информирует, что собрание акционеров пройдет в заочной форме, бюллетени для голосования принимаются до 2 ноября 2023 г.

Чистая прибыль Совкомбанка в первом полугодии 2023 г. по РСБУ составила 58,6 млрд руб., в 2022 г. – 14,2 млрд руб., в 2021 г. – 45,8 млрд руб., следует из отчетности на сайте кредитной организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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