Совет директоров Совкомбанка рекомендовал одобрить дивиденды

Чистая прибыль Совкомбанка в первом полугодии 2023 г. по РСБУ составила 58,6 млрд руб., в 2022 г. – 14,2 млрд руб., в 2021 г. – 45,8 млрд руб., следует из отчетности на сайте кредитной организации.