Совет директоров Совкомбанка рекомендовал одобрить дивиденды
Наблюдательный совет Совкомбанка рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов 5 млрд руб. – 0,25 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплаты планируется осуществить из нераспределенной прибыли прошлых лет. Об этом говорится в сообщении банка.
Датой закрытия реестра акционеров для получения дивидендов обозначено 13 ноября 2023 г. При этом датой закрытия реестра акционеров для участия в собрании – 10 октября.
Компания информирует, что собрание акционеров пройдет в заочной форме, бюллетени для голосования принимаются до 2 ноября 2023 г.
Чистая прибыль Совкомбанка в первом полугодии 2023 г. по РСБУ составила 58,6 млрд руб., в 2022 г. – 14,2 млрд руб., в 2021 г. – 45,8 млрд руб., следует из отчетности на сайте кредитной организации.