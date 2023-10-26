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Инвестиции

Совет директоров «Лукойла» рекомендовал дивиденды в размере 447 рублей на акцию

Ведомости

Совет директоров «Лукойла» рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2023 г. в размере 447 руб. на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Совет директоров также предложил установить 17 декабря 2023 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Внеочередное общее собрание акционеров назначено на 5 декабря в форме заочного голосования. В случае если собрание не состоится из-за отсутствия кворума, повторное будет проведено 6 декабря.

На фоне новости акции «Лукойла» на Мосбирже подешевели на 2,94% до 7218,5 руб. К 14:30 мск бумаги стоили 7265 руб.(-2,32%). Индекс Мосбиржи находился на уровне 3 250,12 пункта (-0,46%). С начала года котировки компании выросли на 78%, бенчмарк – на 49%.

В начале октября аналитики БКС прогнозировали, что «Лукойл» осенью может объявить промежуточные дивиденды. Их прогноз по выплатам на акцию на весь 2023 г. составлял 1040 руб. с доходностью 16%. В инвестбанке «Синара» оценивали дивиденды за первое полугодие 2023 г. в размере 510 руб. на акцию, доходность – почти 8%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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