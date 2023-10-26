Совет директоров «Лукойла» рекомендовал дивиденды в размере 447 рублей на акцию
Совет директоров «Лукойла» рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2023 г. в размере 447 руб. на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
Совет директоров также предложил установить 17 декабря 2023 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Внеочередное общее собрание акционеров назначено на 5 декабря в форме заочного голосования. В случае если собрание не состоится из-за отсутствия кворума, повторное будет проведено 6 декабря.
На фоне новости акции «Лукойла» на Мосбирже подешевели на 2,94% до 7218,5 руб. К 14:30 мск бумаги стоили 7265 руб.(-2,32%). Индекс Мосбиржи находился на уровне 3 250,12 пункта (-0,46%). С начала года котировки компании выросли на 78%, бенчмарк – на 49%.
В начале октября аналитики БКС прогнозировали, что «Лукойл» осенью может объявить промежуточные дивиденды. Их прогноз по выплатам на акцию на весь 2023 г. составлял 1040 руб. с доходностью 16%. В инвестбанке «Синара» оценивали дивиденды за первое полугодие 2023 г. в размере 510 руб. на акцию, доходность – почти 8%.