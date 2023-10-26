Совет директоров «Лукойла» рекомендовал дивиденды в размере 447 рублей на акцию

В начале октября аналитики БКС прогнозировали, что «Лукойл» осенью может объявить промежуточные дивиденды. Их прогноз по выплатам на акцию на весь 2023 г. составлял 1040 руб. с доходностью 16%. В инвестбанке «Синара» оценивали дивиденды за первое полугодие 2023 г. в размере 510 руб. на акцию, доходность – почти 8%.