Аналитики БКС и «Синары» повысили прогноз по целевым ценам акций нефтяных компаний

Щедрые выплаты ждут и в БКС. После обвала рубля до уровня выше 95/$ (ниже этой отметки нацвалюта опускалась в сентябре только на закрытии одного торгового дня) прогноз холдинга по дивидендам на акцию «Роснефти» на весь 2023 г. был повышен на 38% до 71 руб. Их потенциальная доходность может составить 14%. Они также повысили прогноз дивидендов на акцию на 2024 г. на 31% до 79 руб. В этом случае доходность может превзойти 15%.