Аналитики БКС и «Синары» повысили прогноз по целевым ценам акций нефтяных компаний

Аналитики БКС и «Синары» повысили прогноз по целевым ценам акций нефтяных компанийПрибыль и дивиденды «Роснефти» за 2023 год могут достичь исторического максимума
БКС улучшает прогноз на фоне более высоких результатов и позитивных макропоказателей, пишут аналитики: в августе за 1 полугодие 2023 г. по МСФО отчитались почти все российские нефтяники. Они обогнали докризисные уровни 2015-2021 гг. по EBITDA и чистой прибыли.
Несмотря на сокращение демпферных выплат, нефтеперерабатывающим компаниям дальнейшую поддержку прибыли во втором полугодии 2023 г. окажут рост цен на нефть, слабый рубль и сильная ценовая динамика на внутреннем рынке нефтепродуктов, добавляют аналитики.
Выросшая с июля цена на нефть в рублях подтолкнула вверх котировки нефтяных компаний и уже как минимум частично отражена в цене акций, пишут аналитики «Синары». Ввиду ожидаемого укрепления рубля цена, достигшая 8000 руб./барр., вряд ли останется надолго на этом уровне, предполагают они.
В такой ситуации участникам рынка следует быть избирательными в инвестициях, советуют аналитики, и обращать внимание на «истории роста» («Роснефть»), высокую доходность свободного денежного потока и дивидендную доходность («Лукойл») или на переоценку после публикации отчетности за первое полугодие 2023 г. («Транснефть»).
«Роснефть»
«БКС мир инвестиций» ожидает стоимости акций «Роснефти» на уровне 760 руб. и рекомендуют покупать их. Сейчас бумаги торгуются на уровне 535-540 руб. Таким образом, по прогнозу банка, акции «Роснефти» вырастут более чем на 42%. Ранее в августе Sber CIB повысил прогноз по целевой цене акций «Роснефти» почти на 20% – до 655 руб.
Акции «Роснефти» нравятся аналитикам «Синары» за прогнозируемую двузначную дивидендную доходность – результаты за первое полугодие указывают на ориентир в 12% за год. Расчетный размер дивидендов аналитиков «Синары» за первое полугодие 2023 г. – 30,8 руб. на акцию (доходность – 5,5%), закрытия реестра они ожидают в самом начале 2024 г.
Щедрые выплаты ждут и в БКС. После обвала рубля до уровня выше 95/$ (ниже этой отметки нацвалюта опускалась в сентябре только на закрытии одного торгового дня) прогноз холдинга по дивидендам на акцию «Роснефти» на весь 2023 г. был повышен на 38% до 71 руб. Их потенциальная доходность может составить 14%. Они также повысили прогноз дивидендов на акцию на 2024 г. на 31% до 79 руб. В этом случае доходность может превзойти 15%.
По оценке «Синары», выручка «Роснефти» вырастет в 2023 г. на 11% до 9 трлн руб., EBITDA – на 10% до 2,8 трлн руб., чистая прибыль – на 33% до 1,3 трлн руб. Это будет максимальная прибыль в истории компании.
Инвесткомпания также ожидает, что за 2023 г. «Роснефть» выплатит рекордные дивиденды – 64 руб. на акцию. Ранее рекордный объем дивидендов «Роснефть» выплатила по итогам 2021 г. – 441,5 млрд руб., или 41,66 руб. на акцию. По результатам 2022 г. дивиденды по составили 38,36 руб. на акцию, или 406,5 млрд руб.
Оба инвестдома прогнозируют во второй половине 2023 г. улучшение финансовых результатов компании относительно первых шести месяцев. По мнению экспертов из БКС, удорожание нефти и слабый рубль должны еще больше повысить рентабельность «Роснефти» во втором полугодии. В связи с этим они повысили прогноз по EBITDA и чистой прибыли компании.
Аналитики «Синары» также отметили большой потенциал роста добычи «Роснефти» после запуска проекта «Восток ойл» в 2024–2025 гг. Это по-прежнему история долгосрочного роста, добавляют коллеги из БКС, а старт работы на новых месторождениях приведет к значительному росту добычи и диверсификации экспорта.
«Роснефть» является интересным инвестиционным кейсом, учитывая, что акции нефтедобытчика торгуется по мультипликатору P/E (цена/прибыль) на уровне 3,3x, то есть с дисконтом в 46% к своему среднему значению за 10 лет, резюмировали аналитики.
Среди ключевых рисков «Роснефти» аналитики БКС выделяют усиление риска санкций. На их взгляд, важная роль госкомпании – чемпиона нефтяного рынка для российской экономики усиливает ее санкционные риски в сравнении с аналогами внутри страны. Также на рост стоимости акций может повлиять динамика курса рубля и рынка нефти, которая может развернуться на фоне мер правительства по стабилизации валюты. Сильная динамика последнего времени на нефтяном рынке может смениться слабостью в противоположную сторону. Обвал рубля может частично остановиться в случае разочаровывающей макростатистики по США и Китаю, резюмировали аналитики.
«Лукойл»
Осенью «Лукойл» может объявить промежуточные дивиденды – это потенциальный катализатор роста бумаги, говорят в БКС. Дивиденды за первое полугодие 2023 г. в «Синаре» оценивают в 510 руб. на акцию, доходность – почти 8%.
Аналитики БКС прогнозируют, что за весь 2023 г. дивдоходность бумаг компании составит 16-17%, даже если компания сохранит часть средств для проведения обратного выкупа. Аналитики повысили прогноз выплат на акцию на весь 2023 г. до 1040 руб. с привлекательной дивидендной доходностью 16%.
Власти подтверждают полученный от «Лукойла» запрос на выкуп акций у нерезидентов, рассуждают в «Синаре», что при условии выкупа с дисконтом в 50% могло бы привести к росту рыночной капитализации на 10%. По оценкам БКС, выкуп может обеспечить повышение показателя на 15-34%. Аналитики также напоминают, что в период выкупа выплата дивидендов может быть уменьшена на сумму, затраченную на приобретение акций.
В БКС считают, что акции «Лукойла» недооценены: они торгуются с мультипликатором P/E 3,4x, что на 39% ниже среднего значения за 10 лет. EBITDA «Лукойла» за первое полугодие 2023 г. выросла на 65% по сравнению с докризисными уровнями, а чистая прибыль прибавила 125%, пишут они. По их мнению, рост цен на нефть и слабый рубль сделают второе полугодие еще более прибыльным. Они значительно повысили прогнозы EBITDA и чистой прибыли на 2023 г.
Ключевыми рисками для «Лукойла» аналитики БКС считают ралли в рубле, которое может сказаться на рентабельности. Падение курса российской валюты до 95-100/$ подстегнуло рентабельность нефтяников, поэтому приоритетная для правительства задача стабилизировать и укрепить рубль может частично привести к обратному эффекту. Ралли в нефти может выдохнуться, добавляют аналитики: нефтяные рынки подвержены изменениям, и сильная динамика последнего времени может смениться слабостью в случае разочаровывающей макростатистики по США и Китаю.
По системе нефтепроводов «Транснефти» транспортируется более 80% нефти и 30% светлых российских нефтепродуктов, пишут аналитики БКС. По их словам, регулируемый характер бизнеса дает стабильность и прогнозируемость выручки и прибыли, а рост достигается за счет регулярного ежегодного повышения тарифов. Дивидендные риски минимальны, уверены аналитики: на выплаты направляют как минимум 50% чистой прибыли по МСФО, а государство владеет всеми обыкновенными акциями компании.
Драйвером роста бумаг «Транснефти» выступает их сплит, который серьезно повлияет на спрос, считают аналитики. 15 сентября совет директоров компании одобрил дробление акций в отношении 100 к 1. Компания также впервые с начала СВО опубликовала сильные результаты по МСФО. В БКС связывают это с внезапно высокой рентабельностью продаж нефти. Повтор сильных результатов, по мнению аналитиков, в будущем может стать драйвером роста.
Результаты «Транснефти» превзошли по итогам первого полугодия 2023 г. консенсус-прогнозы по EBITDA на 13% и чистой прибыли на 32%, пишут аналитики «Синары». Компания заслужила переоценку, но потенциал роста, по их мнению, еще не исчерпан. Для ценной бумаги с низким коэффициентом «бета» дивидендная доходность на год вперед в 15% выглядит хорошей, пишут аналитики. Регуляторный режим, в котором работает «Транснефть», остается стабильным.
В БКС подтверждают рекомендацию «покупать» по привилегированным акциям «Транснефти» и целевую цену 190 000 руб. «Префы» компании торгуются на уровне 3,5x на 2023 г. по мультипликатору P/E c дисконтом 33% к среднему за 10 лет, добавляют они.
Ключевые риски для «Транснефти» – это тарифная политика. Она уже принята, но сюрпризы всегда возможны, пишут аналитики БКС. Наибольшая переменная для прибыли при учете регулируемых цен – объем транспортируемой нефти, добавляют эксперты. По их словам, решения ОПЕК+ об увеличении или снижении квот на добычу для России могут сказаться на прибыли.
Мнение экспертов
Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов отмечает, что цена на нефть Brent стремится к $100/барр., а дисконт в цене Urals продолжает снижаться. По его мнению, высокие цены на нефть сохранятся как минимум несколько месяцев, а затем котировки будут зависеть от спроса на рынке и политики стран ОПЕК+.
Доцент Финансового университета при правительстве России, эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Валерий Андрианов считает, что повышение цен на нефть будет иметь долгосрочный характер. Он поясняет, что спрос на нефть растет на фоне восстановления экономик стран АТР после пандемии коронавируса. При текущей политике ОПЕК+ цены будут стремиться к отметке $100/барр., соглашается он, и такая динамика цен будет определять рост котировок нефтяных компаний.
Андрианов считает прогнозы «Синары» и БКС «вполне оправданными». Он напоминает, что ранее Sber CIB (корпоративно-инвестиционный блок «Сбера») повысил прогноз по целевой цене акций «Роснефти» почти на 20% – до 655 руб., а банк «Ренессанс капитал» прогнозирует стоимость акций «Роснефти» на уровне 640 руб. С начала 2023 г. цена акций «Роснефти» на Московской бирже увеличилась почти в 1,5 раза, а рыночная капитализация в августе достигла порядка 6 трлн руб., добавляет аналитик.
Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, «Роснефть» в первом полугодии смогла продемонстрировать стабильные результаты и рост основных показателей, продолжает Андрианов. При этом компания наращивает капитальные затраты и снижает издержки. Себестоимость добычи «Роснефти» – самая низкая в России и одна из самых низких в мире, добавляет Суверов. Во II квартале 2023 г. удельные расходы на добычу составили $2,8/барр. нефтяного эквивалента (н. э.). Для сравнения, в Саудовской Аравии показатель составляет $3/барр., у британской ВР – $5,94/барр н. э., говорит Андрианов.
Дивиденды «Роснефти» по итогам текущего года, вероятно, превысят уровень прошлого года, прогнозирует Суверов. При этом крупнейшим акционером «Роснефти» является государство и существенный объем дивидендов идет в федеральный бюджет, напоминает Андрианов. Он добавляет, что деятельность «Роснефти» осложняют новые инициативы по росту налогов. По расчетам «ИнфоТЭК», фискальная нагрузка на нефтяной сектор в России сейчас одна из самых высоких в российской экономике – 78%.
Проект «Восток ойл» – главный драйвер роста производственных и финансовых показателей «Роснефти» в средне- и долгосрочной перспективе, добавляют аналитики. Рост акций «Роснефти» уже учитывает фактор «Восток ойла», но перспективе он будет еще более существенным, заключают они.