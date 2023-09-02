«Транснефть» вернулась к идее дробления акций в 100 раз

В 2019 г. президент «Транснефти» Николай Токарев сообщал, что конвертация префов в обыкновенные акции выглядит вероятным вариантом в будущем, при этом доля государства в уставном капитале размыта не будет. В конце 2019 г. Токарев сообщал, что компания предложила государству провести обратный выкуп акций, но основной акционер не поддержал его. На buyback планировалось направить 20 млрд руб. в течение трех лет. В 2021 г. вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин заявлял, что компания не отказалась от планов по дроблению акций и надеется решить этот вопрос в 2022 г.