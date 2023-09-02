«Транснефть» вернулась к идее дробления акций в 100 раз

«Транснефть» вернулась к идее дробления акций в 100 разОсновная цель сплита – сделать ценные бумаги доступными для широкого круга инвесторов
Комитет совета директоров «Транснефти» поддержал предложение менеджмента компании раздробить ее акции в 100 раз, совет директоров может рассмотреть сплит в середине сентября. Об этом сообщил член совета директоров, президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.
«Буквально 29 числа (августа. – "Ведомости") на заседании комитета [совета директоров] мы обсуждали эту тему и приняли решение о том, чтобы поддержать предложение администрации и руководства компании о дроблении акций», – заявил Шмаль (цитата по «Интерфаксу»).
Сейчас уставный капитал «Транснефти» разделен на примерно 5,7 млн обыкновенных и 1,55 млн привилегированных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая. Обыкновенные акции компании принадлежат основному акционеру – государству в лице Росимущества.
Шмаль пояснил, что сейчас акции компании стоят «очень дорого» и дробление позволит снизить их цену и повысить привлекательность для широкого круга инвесторов. «Если сейчас, условно, акция стоит 120 000 руб., то будет 1200 руб. Это даст возможность привлекать более широко рядовых граждан. Поэтому эта тема актуальна», – отметил он.
Префы «Транснефти» 1 сентября торговались на Московской бирже по цене выше 130 000 руб. за штуку. В моменте котировки акций компании росли на 4,4% до 138 900 руб., свидетельствуют данные торгов. По данным на 18:20 мск одна акция «Транснефти» стоит 137 000 руб (+3,1% к предыдущей сессии). Капитализация компании увеличилась до 213,1 млрд руб.
Решение о дроблении акций должен будет принять совет директоров, который предварительно намечен на 15 сентября 2023 г., пояснил Шмаль. Затем его должен утвердить основной акционер.
Он напомнил, что тема дробления акций «Транснефти» поднималась три года назад и тогда совет директоров поддержал инициативу. «Но тут была масса вопросов, проблем, и тогда это дело не осуществили. А теперь настрой такой, что сделать можно достаточно быстро», – подчеркнул Шмаль.
Впервые дробление акций «Транснефти» в 100 раз предложил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в 2017 г., когда префы стоили на бирже более 170 000 руб. за штуку. Также он предлагал конвертировать привилегированные акции компании в обыкновенные, чтобы повысить акционерную стоимость компании и ее инвестиционную привлекательность.
В 2019 г. президент «Транснефти» Николай Токарев сообщал, что конвертация префов в обыкновенные акции выглядит вероятным вариантом в будущем, при этом доля государства в уставном капитале размыта не будет. В конце 2019 г. Токарев сообщал, что компания предложила государству провести обратный выкуп акций, но основной акционер не поддержал его. На buyback планировалось направить 20 млрд руб. в течение трех лет. В 2021 г. вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин заявлял, что компания не отказалась от планов по дроблению акций и надеется решить этот вопрос в 2022 г.
В первом полугодии 2023 г. «Транснефть» нарастила выручку по МСФО на 3,4% к уровню января - июня прошлого года до 636,7 млрд руб., а чистую прибыль – на 52,4% до 181,5 млрд руб. В июне этого года акционеры компании приняли решение выплатить дивиденды за 2022 г. в размере 16 665,2 руб. на акцию. Общая сумма выплат составила 120,8 млрд руб., из которых 94,9 млрд руб. пришлись на обыкновенные акции.
«Транснефть» – оператор нефтепроводов и нефтепродуктопроводов в России общей протяженностью более 67 000 км. Компания управляет крупнейшими экспортными нефтепроводами – «Дружба» и «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО). По «Дружбе» нефть поставляется в страны Европы (Чехия, Словакия, Венгрия; поставки российской нефти по северной ветке трубопровода в Германию и Польшу приостановлены). По ВСТО нефть перекачивается из Сибири в порт Козьмино на Дальнем Востоке для дальнейшего экспорта. По трубопроводу-отводу от ВСТО «Сковородино - Мохэ» нефть поставляется в Китай.
Сплит акций «Транснефти» – позитивная новость для текущих и потенциальных владельцев ее акций, считает персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Никита Гуллер. Он отмечает, что доля физических лиц в торгах акциями на Мосбирже сейчас высока, поэтому информация о возможном дроблении «как раз вовремя для роста капитализации компании». Котировки акций «Транснефти» уже растут на новостях, хотя приток инвесторов с небольшим капиталом еще не начался, добавляет эксперт.
По мнению Гуллера, основная цель сплита – дать возможность покупать акции компании инвесторам с ограниченным капиталом. Дробление акций – это шаг навстречу инвесторам, который говорит о повышении уровня корпоративного управления, добавляет старший аналитик инвестбанка «Синара» Кирилл Бахтин. При этом дробление в 100 раз оптимально, так как минимальный лот почти всех голубых фишек на Мосбирже составляет 1000–4000 руб., отмечает Гуллер.
Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман прогнозирует, что на фоне сильной отчетности компании за первое полугодие 2023 г. и новостей о дроблении акций префы «Транснефти» могут вырасти до 165 000–170 000 руб. за бумагу. Гуллер ожидает, что дивиденды компании по итогам 2023 г. могут составить 16 100 руб. на акцию, при этом к 2030 г. их размер увеличится до 30 000 руб. на бумагу.