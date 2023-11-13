Совет директоров Novabev Group рекомендовал дивиденды по итогам девяти месяцев
Совет директоров Novabev Group (бывшей Beluga Group) рекомендовал акционерам компании выплатить дивиденды за девять месяцев 2023 г. в размере 135 руб. на одну обыкновенную акцию (дивдоходность 2,37%). Об этом говорится в сообщении компании.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложена 27 декабря 2023 г., конец операционного дня. Внеочередное собрание акционеров по вопросу выплаты состоится 16 декабря в заочной форме.
Стоимость акций компании в ходе торгов 13 ноября выросла на 1,86% до 5795 руб. По состоянию на 11:02 мск стоимость бумаг составила 5742 руб. (+0,93%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3245,49 пункта (+0,11%). С начала года он вырос на 50%, котировки компании – на 107%.
Чистая прибыль Novabev Group с января по сентябрь составила 5,3 млрд руб. (+1%), или 455,4 руб. на акцию. Выручка в тот же период увеличилась на 17% до 77,7 млрд руб. EBITDA выросла на 6% до 12,7 млрд руб.
По итогам первого полугодия 2023 г. акционеры Novabev Group одобрили дивиденды 320 руб. на акцию (до налога). В компании уточнили, что на выплату дивидендов по акциям, находящимся в свободном обращении (без учета казначейских), будет направлено 3,65 млрд руб. Это составляет 120% чистой прибыли Novabev Group по МСФО за первое полугодие 2023 г. Таким образом, рост дивидендных выплат на акцию по отношению к аналогичному периоду 2022 г. составит 113%.
Компания выплачивает дивиденды с 2019 г. Тогда они составили 32 руб. на акцию, общая сумма – 407,8 млн руб. Финальные дивиденды за 2020 г. составили 90 руб. на акцию (1,234 млрд руб.), промежуточные за первое полугодие – 10 руб. на бумагу (124,2 млн руб.). За 2021 г. – 47,24 руб. на акцию (649,3 млн руб.), промежуточные за первое полугодие – 72,76 руб. (1 млрд руб.).