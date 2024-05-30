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Мосбиржа пересмотрела базы расчета девяти индексов акций

Ведомости

Московская биржа объявила об изменениях в базах расчета девяти индексов акций. Бенчмарки обновятся с 21 июня, сообщается на сайте торговой площадки. 

Биржа решила включить в базу расчета индексов Мосбиржи и РТС обыкновенные акции «Европлана». Для бумаг установлен коэффициент free-float (доля акций в свободном обращении) на уровне 13%. В лист ожидания на включение в бенчмарки войдут акции группы «Астра» (free-float 15%) и «Ренессанс страхования» (free-float 26%). Выйти из состава индекса Мосбиржи и РТС могут бумаги «Магнита» (free-float 20%).

В базу расчета индекса голубых фишек торговая площадка включит акции редомицилированной в Россию материнской компании банка «Тинькофф» – МКПАО «ТКС Холдинг». Free-float эмитента составляет 56%, уточняется в сообщении биржи. С 21 июня из состава индекса выйдут акции UC Rusal (free-float 18%).

Мосбиржа также изменит базу расчета индекса средней и малой капитализации. В состав бенчмарка войдут акции «Астры», «Европлана» и МТС-банка (free-float 13%). Из базы расчета исключат депозитарные расписки Fix Price.

В индекс акций широкого рынка торговая площадка также включит бумаги «Европлана» и МТС-банка, а также «Софтлайна» (free-float 5%), «Россети Северо-Запад» (free-float 30%), «Диасофта» (free-float 7%) и МФК «Займер» (free-float 15%). Из базы расчета выйдут расписки Fix Price, а также акции «СПБ биржи», «РКК “Энергия” им. С. П. Королева», «Нижнекамскнефтехима» и «ЧМК».

Финансовый индекс с 21 июня будет включать акции «Европлана», МТС-банка и «Займера». Из базы расчета бенчмарка выведут бумаги «СПБ биржи».

Базу расчета IT-индекса Мосбиржа изменит за счет добавления в состав акций «Софтлайна» и «Диасофта». Индекс потребительского сектора покинут расписки Fix Price. В индекс электроэнергетики войдут акции компании «Россети Северо-Запад».

С 19 апреля Мосбиржа начала расчет индекса IPO, в который вошли акции новых эмитентов на бирже. Самыми популярными в составе индекса по итогам апреля стали ценные бумаги Совкомбанка. Их доля в портфелях инвесторов составила 17,3. На втором месте – бумаги группы «Астра» с долей 16,1%, на третьем – акции «Европлана» с долей 13,3%. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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