Мосбиржа пересмотрела базы расчета девяти индексов акций
Московская биржа объявила об изменениях в базах расчета девяти индексов акций. Бенчмарки обновятся с 21 июня, сообщается на сайте торговой площадки.
Биржа решила включить в базу расчета индексов Мосбиржи и РТС обыкновенные акции «Европлана». Для бумаг установлен коэффициент free-float (доля акций в свободном обращении) на уровне 13%. В лист ожидания на включение в бенчмарки войдут акции группы «Астра» (free-float 15%) и «Ренессанс страхования» (free-float 26%). Выйти из состава индекса Мосбиржи и РТС могут бумаги «Магнита» (free-float 20%).
В базу расчета индекса голубых фишек торговая площадка включит акции редомицилированной в Россию материнской компании банка «Тинькофф» – МКПАО «ТКС Холдинг». Free-float эмитента составляет 56%, уточняется в сообщении биржи. С 21 июня из состава индекса выйдут акции UC Rusal (free-float 18%).
Мосбиржа также изменит базу расчета индекса средней и малой капитализации. В состав бенчмарка войдут акции «Астры», «Европлана» и МТС-банка (free-float 13%). Из базы расчета исключат депозитарные расписки Fix Price.
В индекс акций широкого рынка торговая площадка также включит бумаги «Европлана» и МТС-банка, а также «Софтлайна» (free-float 5%), «Россети Северо-Запад» (free-float 30%), «Диасофта» (free-float 7%) и МФК «Займер» (free-float 15%). Из базы расчета выйдут расписки Fix Price, а также акции «СПБ биржи», «РКК “Энергия” им. С. П. Королева», «Нижнекамскнефтехима» и «ЧМК».
Финансовый индекс с 21 июня будет включать акции «Европлана», МТС-банка и «Займера». Из базы расчета бенчмарка выведут бумаги «СПБ биржи».
Базу расчета IT-индекса Мосбиржа изменит за счет добавления в состав акций «Софтлайна» и «Диасофта». Индекс потребительского сектора покинут расписки Fix Price. В индекс электроэнергетики войдут акции компании «Россети Северо-Запад».
С 19 апреля Мосбиржа начала расчет индекса IPO, в который вошли акции новых эмитентов на бирже. Самыми популярными в составе индекса по итогам апреля стали ценные бумаги Совкомбанка. Их доля в портфелях инвесторов составила 17,3. На втором месте – бумаги группы «Астра» с долей 16,1%, на третьем – акции «Европлана» с долей 13,3%.