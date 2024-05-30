Мосбиржа пересмотрела базы расчета девяти индексов акций

С 19 апреля Мосбиржа начала расчет индекса IPO, в который вошли акции новых эмитентов на бирже. Самыми популярными в составе индекса по итогам апреля стали ценные бумаги Совкомбанка. Их доля в портфелях инвесторов составила 17,3. На втором месте – бумаги группы «Астра» с долей 16,1%, на третьем – акции «Европлана» с долей 13,3%.