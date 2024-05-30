Группа управляющих запустила pre-IPO фонд на 4 млрд рублей

Группа управляющих запустила pre-IPO фонд на 4 млрд рублейОн будет инвестировать только в российские быстро растущие технологические компании
Венчурный фонд «Восход» (якорный инвестор – группа «Интеррос») в партнерстве c Альфа-банком, УК «Альфа-капитал», банком «Тинькофф» и ООО «Тинькофф капитал» запустили фонд pre-IPO, общий размер которого составил 4 млрд руб. Об этом «Ведомостям» рассказал управляющий партнер фонда «Восход» Руслан Саркисов. Остальные инвестдома подтвердили свое участие, не раскрыв собственные доли.
Фонд ориентирован на инвестиции в технологические компании, которые уже доказали эффективность своей бизнес-модели, активно масштабируются и нацелены выходить на публичный рынок в перспективе 2–4 лет. Средний объем инвестиций в одну компанию ожидается на уровне 400 млн руб. Таким образом, портфель будет включать не менее 10 проектов. Управляющие планируют входить в акционерный капитала на 5–10%.