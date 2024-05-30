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Группа управляющих запустила pre-IPO фонд на 4 млрд рублей

Он будет инвестировать только в российские быстро растущие технологические компании
Михаил Кузнецов
Андрей Гордеев / Ведомости

Венчурный фонд «Восход» (якорный инвестор – группа «Интеррос») в партнерстве c Альфа-банком, УК «Альфа-капитал», банком «Тинькофф» и ООО «Тинькофф капитал» запустили фонд pre-IPO, общий размер которого составил 4 млрд руб. Об этом «Ведомостям» рассказал управляющий партнер фонда «Восход» Руслан Саркисов. Остальные инвестдома подтвердили свое участие, не раскрыв собственные доли.

Фонд ориентирован на инвестиции в технологические компании, которые уже доказали эффективность своей бизнес-модели, активно масштабируются и нацелены выходить на публичный рынок в перспективе 2–4 лет. Средний объем инвестиций в одну компанию ожидается на уровне 400 млн руб. Таким образом, портфель будет включать не менее 10 проектов. Управляющие планируют входить в акционерный капитала на 5–10%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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