Центробанк временно отказался от утренних торгов на Мосбирже
Центральный банк объявил о приостановке утренних торговых сессий (до 9:50 мск) на валютном рынке, рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке Мосбиржи. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Мера будет действовать с 14 июня до отмены принятого Банком России решения.
12 июня минфин США включил Мосбиржу в новый санкционный список. На следующий день Великобритания включила в санкционные списки Мосбиржу, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД). Центробанк, комментируя ситуацию, заявил, что официальный курс рубля останется единым и рыночным – его будут рассчитывать по внебиржевому рынку.
В ответ на действия США 13 июня российские брокеры начали объявлять о валютных ограничениях. Брокер Райффайзенбанка ограничил вывод долларов, евро и юаней с брокерских счетов на текущие банковские счета до появления разъяснений от Мосбиржи. Брокер БКС, в свою очередь, сообщил о временном запрете на вывод долларов США и гонконгских долларов, а также евро. «Финам» также временно «в интересах клиентов» ограничил ввод и вывод долларов США и евро.
В этот же день Банк России заявил, что российские экспортеры продолжат продавать валютную выручку в долларах через уполномоченные банки и после введения новых санкций.