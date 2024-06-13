ЦБ: экспортеры продолжат продавать валютную выручку в долларах через банки
Российские экспортеры продолжат продавать валютную выручку в долларах через уполномоченные банки и после введения новых санкций, следует из заявления Банка России.
«Компании, подпадающие под действие указа президента РФ от 11 октября 2023 г. № 771 «Об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами», продолжат реализовывать валютную экспортную выручку в долларах США напрямую через уполномоченные банки», – говорится в сообщении регулятора.
12 июня минфин США включил в новый санкционный список Мосбиржу. Затем 13 июня Великобритания вслед за США включила в санкционные списки Мосбиржу, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД). Как сообщил ЦБ, комментируя ситуацию, официальный курс рубля останется единым и рыночным – его будут рассчитывать по внебиржевому рынку.
В качестве реакции на действия США, российские брокеры 13 июня объявили о валютных ограничениях. Одним из первых отреагировал брокер Райффайзенбанка, ограничив с четверга вывод долларов, евро и юаней с брокерских счетов на текущие банковские счета до появления разъяснений от Мосбиржи. О временном запрете на вывод долларов США и гонконгских долларов, а также евро затем сообщил брокер БКС. «Финам» также временно «в интересах клиентов» ограничил ввод и вывод долларов США и евро.