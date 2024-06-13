ЦБ: экспортеры продолжат продавать валютную выручку в долларах через банки

В качестве реакции на действия США, российские брокеры 13 июня объявили о валютных ограничениях. Одним из первых отреагировал брокер Райффайзенбанка, ограничив с четверга вывод долларов, евро и юаней с брокерских счетов на текущие банковские счета до появления разъяснений от Мосбиржи. О временном запрете на вывод долларов США и гонконгских долларов, а также евро затем сообщил брокер БКС. «Финам» также временно «в интересах клиентов» ограничил ввод и вывод долларов США и евро.