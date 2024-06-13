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ЦБ: экспортеры продолжат продавать валютную выручку в долларах через банки

Ведомости

Российские экспортеры продолжат продавать валютную выручку в долларах через уполномоченные банки и после введения новых санкций, следует из заявления Банка России.

«Компании, подпадающие под действие указа президента РФ от 11 октября 2023 г. № 771 «Об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами», продолжат реализовывать валютную экспортную выручку в долларах США напрямую через уполномоченные банки», – говорится в сообщении регулятора.

12 июня минфин США включил в новый санкционный список Мосбиржу. Затем 13 июня Великобритания вслед за США включила в санкционные списки Мосбиржу, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД). Как сообщил ЦБ, комментируя ситуацию, официальный курс рубля останется единым и рыночным – его будут рассчитывать по внебиржевому рынку.

В качестве реакции на действия США, российские брокеры 13 июня объявили о валютных ограничениях. Одним из первых отреагировал брокер Райффайзенбанка, ограничив с четверга вывод долларов, евро и юаней с брокерских счетов на текущие банковские счета до появления разъяснений от Мосбиржи. О временном запрете на вывод долларов США и гонконгских долларов, а также евро затем сообщил брокер БКС. «Финам» также временно «в интересах клиентов» ограничил ввод и вывод долларов США и евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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