Банк России установил курсы евро и доллара на основе внебиржевого рынка

Кроме того, в сообщении регулятора отмечается, что расчеты по курсу доллара США и евро на основе внебиржевых данных незначительно отличаются от официально установленных ЦБ курсов. Среднее отклонение с 1 января 2023 г. до 11 июня 2024 г. для доллара США составило 0,01%, для евро - 0,03%.