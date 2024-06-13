Банк России установил курсы евро и доллара на основе внебиржевого рынка
С 13 июня Банк России устанавливает официальные курсы доллара США и евро к рублю на основе внебиржевого валютного рынка, сообщается на сайте регулятора.
Курсы доллара и евро будут устанавливаться с учетом данных отчетности кредитных организаций. Основной послужат заключенные межбанковские конверсионные операции по состоянию на 15:30 мск.
«Резервные подходы к расчету официальных курсов валют на случай отсутствия валютных торгов на Московской бирже предусмотрены указанием № 6290-У от 3 октября 2022 г.», – говорится в сообщении.
Кроме того, в сообщении регулятора отмечается, что расчеты по курсу доллара США и евро на основе внебиржевых данных незначительно отличаются от официально установленных ЦБ курсов. Среднее отклонение с 1 января 2023 г. до 11 июня 2024 г. для доллара США составило 0,01%, для евро - 0,03%.