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Банк России установил курсы евро и доллара на основе внебиржевого рынка

Ведомости

С 13 июня Банк России устанавливает официальные курсы доллара США и евро к рублю на основе внебиржевого валютного рынка, сообщается на сайте регулятора.

Курсы доллара и евро будут устанавливаться с учетом данных отчетности кредитных организаций. Основной послужат заключенные межбанковские конверсионные операции по состоянию на 15:30 мск.

«Резервные подходы к расчету официальных курсов валют на случай отсутствия валютных торгов на Московской бирже предусмотрены указанием № 6290-У от 3 октября 2022 г.», – говорится в сообщении.

Кроме того, в сообщении регулятора отмечается, что расчеты по курсу доллара США и евро на основе внебиржевых данных незначительно отличаются от официально установленных ЦБ курсов. Среднее отклонение с 1 января 2023 г. до 11 июня 2024 г. для доллара США составило 0,01%, для евро - 0,03%.

12 июня минфин США включил в новый санкционный список Мосбиржу. Под санкции также попали 33 физлица и более 200 структур из России, Китая и Молдавии. 13 июня ЦБ сообщил, что официальный курс рубля останется единым и рыночным – его будут рассчитывать по внебиржевому рынку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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