Interactive Brokers запретил инвесторам из РФ пополнять счета в юанях и лирах
Россияне смогут вывести средства в юанях и лирах до 30 августа, после чего будет действовать запрет на финансовые операции. Ограничения распространились на 12 валютных пар.
Прежде граждане России потеряли возможность переводить на счета в IB доллары и евро.
29 июля «Коммерсантъ» писал, что около 80% банковских платежей в юанях возвращаются обратно в РФ, в связи с чем клиентам приходится прибегать к услугам посредников и закладывать дополнительные комиссии при сделках. Проблемы с переводами из России в Китай начались в декабре 2023 г., когда США объявили о вторичных санкциях для банков других стран, сотрудничающих с российскими предприятиями ВПК. В июне 2024 г. ситуация обострилась в связи с включением Соединенными штатами крупных российских банков в определение «военно-промышленный комплекс РФ».
15 июля стало известно, что брокер «Финам» запретил заключение маржинальных сделок с турецкой лирой, но сохранил доступ к биржевой торговле валютой для клиентов.