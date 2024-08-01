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Interactive Brokers запретил инвесторам из РФ пополнять счета в юанях и лирах

Ведомости

Американский брокер Interactive Brokers (IB) запретил инвесторам из России пополнять счета в китайских оффшорных юанях (CNH) и турецких лирах (TRY). Об этом сообщает «РБК Инвестиции» со ссылкой на клиентскую рассылку.

Россияне смогут вывести средства в юанях и лирах до 30 августа, после чего будет действовать запрет на финансовые операции. Ограничения распространились на 12 валютных пар.

Прежде граждане России потеряли возможность переводить на счета в IB доллары и евро.

29 июля «‎Коммерсантъ» писал, что около 80% банковских платежей в юанях возвращаются обратно в РФ, в связи с чем клиентам приходится прибегать к услугам посредников и закладывать дополнительные комиссии при сделках. Проблемы с переводами из России в Китай начались в декабре 2023 г., когда США объявили о вторичных санкциях для банков других стран, сотрудничающих с российскими предприятиями ВПК. В июне 2024 г. ситуация обострилась в связи с включением Соединенными штатами крупных российских банков в определение «военно-промышленный комплекс РФ».

15 июля стало известно, что брокер «Финам» запретил заключение маржинальных сделок с турецкой лирой, но сохранил доступ к биржевой торговле валютой для клиентов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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