Interactive Brokers запретил инвесторам из РФ пополнять счета в юанях и лирах

29 июля «‎Коммерсантъ» писал, что около 80% банковских платежей в юанях возвращаются обратно в РФ, в связи с чем клиентам приходится прибегать к услугам посредников и закладывать дополнительные комиссии при сделках. Проблемы с переводами из России в Китай начались в декабре 2023 г., когда США объявили о вторичных санкциях для банков других стран, сотрудничающих с российскими предприятиями ВПК. В июне 2024 г. ситуация обострилась в связи с включением Соединенными штатами крупных российских банков в определение «военно-промышленный комплекс РФ».