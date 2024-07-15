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Брокер «Финам» запретил маржинальные сделки с турецкой лирой

Ведомости

Брокер «Финам» запретил заключение маржинальных сделок с турецкой лирой, но сохранил доступ к биржевой торговле валютой для клиентов. Об этом сообщил «РБК Инвестициям» руководитель управления развития клиентского сервиса финансовой группы «Финам» Дмитрий Леснов. 

«»Финам» принял решение не ограничивать торговлю турецкой лирой. Сейчас мы лишь ограничили возможность использовать заемные средства при сделках с этой валютой. Мы будем внимательно следить за ситуацией и надеемся, что в обозримом будущем не будем вводить ограничения на торговлю. Но если ситуация вокруг лиры изменится, мы можем вернуться к вопросу введения тех или иных ограничений», – сказал Леснов.

5 июля Леснов сообщал «Ведомостям», что «Финам» рассматривал вариант приостановки торгов лирой. За день до этого торги турецкой валютой временно прекратил «БКС мир инвестиций» в связи со сложностями в расчетах после введения санкций США против Национального клирингового центра (НКЦ).

15 июля брокер БКС приостановил возможность вывода казахстанских тенге с брокерских счетов на реквизиты банка БКС и внешних кредитных организаций. Также компания приостановила ввод тенге на брокерские счета с банковских счетов БКС и сторонних кредитных организаций. Биржевая торговля валютой продолжилась без ограничений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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