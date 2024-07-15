Брокер «Финам» запретил маржинальные сделки с турецкой лирой
«»Финам» принял решение не ограничивать торговлю турецкой лирой. Сейчас мы лишь ограничили возможность использовать заемные средства при сделках с этой валютой. Мы будем внимательно следить за ситуацией и надеемся, что в обозримом будущем не будем вводить ограничения на торговлю. Но если ситуация вокруг лиры изменится, мы можем вернуться к вопросу введения тех или иных ограничений», – сказал Леснов.
5 июля Леснов сообщал «Ведомостям», что «Финам» рассматривал вариант приостановки торгов лирой. За день до этого торги турецкой валютой временно прекратил «БКС мир инвестиций» в связи со сложностями в расчетах после введения санкций США против Национального клирингового центра (НКЦ).
15 июля брокер БКС приостановил возможность вывода казахстанских тенге с брокерских счетов на реквизиты банка БКС и внешних кредитных организаций. Также компания приостановила ввод тенге на брокерские счета с банковских счетов БКС и сторонних кредитных организаций. Биржевая торговля валютой продолжилась без ограничений.