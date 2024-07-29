Китайские банки стали возвращать в Россию около 80% переводов в юанях
Около 80% банковских платежей в юанях возвращаются обратно в РФ. Клиентам приходится прибегать к услугам посредников и закладывать дополнительные комиссии при сделках. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на финансовом рынке.
Собеседники издания утверждают, что платежи могут находиться на счетах по несколько недель, после чего их возвращают обратно без объяснения причин. Проблемы с переводами в Китай из России начались в декабре 2023 г., когда США объявили о вторичных санкциях для банков других стран, сотрудничающих с российскими предприятиями ВПК. Ситуация обострилась в июне 2024 г., когда США расширили определение «военно-промышленный комплекс РФ», включив в него крупные российские банки.
Как писали 26 июля «Ведомости», китайские банки стали негласно делить валюту на «грязную» и «чистую»: «грязной» они считают ту, которая связана с Россией, тогда как работать они хотят только с «чистой» валютой. Генеральный директор АО «Первая группа», член генсовета «Деловой России» Алексей Порошин рассказал, что такая позиция банков только усложняет расчеты импортеров с местными контрагентами, вынуждая их искать «чистый» юань где-то еще. Порошин подчеркнул, что банки из КНР не хотят работать не только с юанем, купленным там, но и с любым юанем, имеющим российский след.