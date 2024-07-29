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Китайские банки стали возвращать в Россию около 80% переводов в юанях

Ведомости

Около 80% банковских платежей в юанях возвращаются обратно в РФ. Клиентам приходится прибегать к услугам посредников и закладывать дополнительные комиссии при сделках. Об этом пишет «‎Коммерсантъ» со ссылкой на источники на финансовом рынке.

Собеседники издания утверждают, что платежи могут находиться на счетах по несколько недель, после чего их возвращают обратно без объяснения причин. Проблемы с переводами в Китай из России начались в декабре 2023 г., когда США объявили о вторичных санкциях для банков других стран, сотрудничающих с российскими предприятиями ВПК. Ситуация обострилась в июне 2024 г., когда США расширили определение «военно-промышленный комплекс РФ», включив в него крупные российские банки.

Как писали 26 июля «Ведомости», китайские банки стали негласно делить валюту на «‎грязную» и «‎чистую»: «грязной» они считают ту, которая связана с Россией, тогда как работать они хотят только с «чистой» валютой. Генеральный директор АО «Первая группа», член генсовета «Деловой России» Алексей Порошин рассказал, что такая позиция банков только усложняет расчеты импортеров с местными контрагентами, вынуждая их искать «чистый» юань где-то еще. Порошин подчеркнул, что банки из КНР не хотят работать не только с юанем, купленным там, но и с любым юанем, имеющим российский след.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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