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Китайские банки отказываются принимать «грязные» юани из России

Поиски «чистой» валюты еще больше осложняют расчеты импортеров с местными контрагентами
Артем Кульша
Вопрос «грязного» юаня активно обсуждается в различных финансовых и юридических кругах/ Максим Стулов / Ведомости

Некоторые китайские банки стали негласно делить юань на «грязный» и «чистый»: «грязным» они считают тот, который связан с Россией, тогда как работать они хотят только с «чистой» валютой. Такая позиция банков еще больше осложняет расчеты импортеров с местными контрагентами, вынуждая их искать «чистый» юань где-то еще, рассказал «Ведомостям» генеральный директор АО «Первая группа», член генсовета «Деловой России» Алексей Порошин. В практике другого члена генсовета объединения – Максима Черешнева был случай, когда китайский банк заявил, что не желает принимать юани, купленные на уже подсанкционной на тот момент Московской бирже. Но проблема шире ограничений против главной российской биржи, подчеркивает Порошин, поскольку банки из КНР не хотят работать не только с юанем, купленным там, но и с любым юанем, имеющим российский след.

О существовании проблемы «грязного» и «чистого» юаня знают гендиректор юридической компании SinoRuss Сурана Раднаева и руководитель группы по работе с банками юрфирмы Amond & Smith Иван Тихоненок. В КНР банки могут отказываться от операций с местной валютой при подозрении, что она была использована в сделках с российскими компаниями или физическими лицами, рассказывает управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев. Сейчас этот вопрос активно обсуждается в различных финансовых и юридических кругах, знает он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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