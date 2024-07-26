Китайские банки отказываются принимать «грязные» юани из России

Некоторые китайские банки стали негласно делить юань на «грязный» и «чистый»: «грязным» они считают тот, который связан с Россией, тогда как работать они хотят только с «чистой» валютой. Такая позиция банков еще больше осложняет расчеты импортеров с местными контрагентами, вынуждая их искать «чистый» юань где-то еще, рассказал «Ведомостям» генеральный директор АО «Первая группа», член генсовета «Деловой России» Алексей Порошин. В практике другого члена генсовета объединения – Максима Черешнева был случай, когда китайский банк заявил, что не желает принимать юани, купленные на уже подсанкционной на тот момент Московской бирже. Но проблема шире ограничений против главной российской биржи, подчеркивает Порошин, поскольку банки из КНР не хотят работать не только с юанем, купленным там, но и с любым юанем, имеющим российский след.