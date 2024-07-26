Китайские банки отказываются принимать «грязные» юани из России

Китайские банки отказываются принимать «грязные» юани из РоссииПоиски «чистой» валюты еще больше осложняют расчеты импортеров с местными контрагентами
Некоторые китайские банки стали негласно делить юань на «грязный» и «чистый»: «грязным» они считают тот, который связан с Россией, тогда как работать они хотят только с «чистой» валютой. Такая позиция банков еще больше осложняет расчеты импортеров с местными контрагентами, вынуждая их искать «чистый» юань где-то еще, рассказал «Ведомостям» генеральный директор АО «Первая группа», член генсовета «Деловой России» Алексей Порошин. В практике другого члена генсовета объединения – Максима Черешнева был случай, когда китайский банк заявил, что не желает принимать юани, купленные на уже подсанкционной на тот момент Московской бирже. Но проблема шире ограничений против главной российской биржи, подчеркивает Порошин, поскольку банки из КНР не хотят работать не только с юанем, купленным там, но и с любым юанем, имеющим российский след.
О существовании проблемы «грязного» и «чистого» юаня знают гендиректор юридической компании SinoRuss Сурана Раднаева и руководитель группы по работе с банками юрфирмы Amond & Smith Иван Тихоненок. В КНР банки могут отказываться от операций с местной валютой при подозрении, что она была использована в сделках с российскими компаниями или физическими лицами, рассказывает управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев. Сейчас этот вопрос активно обсуждается в различных финансовых и юридических кругах, знает он.