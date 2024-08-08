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«Райффайзен Капитал» объявил о закрытии всех БПИФов

Ведомости

УК «Райффайзен Капитал» закроет все биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФы), решение стало частью процесса обновления линейки продуктов. Расформирование начнется в конце сентября, сообщается на сайте компании.

Всего у управляющей компании четыре БПИФа: «Райффайзен –Индекс Мосбиржи полной доходности 15», «Райффайзен – Золото», «Райффайзен – Высокодоходные облигации», «Райффайзен – Еврооблигации». Их паи перестанут торговаться на бирже в конце сентября. Компания начнет продавать все активы фондов, после чего в течение двух-шести месяцев владельцы получат рыночную стоимость своих паев на момент продажи. Деньги поступят к ним в валюте фонда, из них брокер удержит налог на доход.

Те, кто самостоятельно продаст паи до конца сентября, смогут получить деньги быстрее и инвестировать их в другие активы, отметили в компании.

БПИФы, которые входят в стратегии доверительного управления (ДУ) и индивидуального инвестиционного счета (ИИС), будут заменены на другие активы до того, как паи перестанут торговаться на бирже. От тех, кто инвестировал в фонды через упомянутые стратегии, не потребуется никаких действий.

БПИФ «Райффайзен – Индекс Мосбиржи полной доходности 15» будет заменен на набор российских акций, похожий на набор акций в БПИФе, «Райффайзен – Золото» – на физическое золото, которое хранится в России и торгуется на бирже. БПИФ «Райффайзен – Высокодоходные облигации» во «Всепогодных» стратегиях будет заменен на флоатеры (гособлигации с плавающим купоном), в других стратегиях – на гособлигации со сроком погашения до трех лет или их комбинации с гособлигациями с плавающим купоном. БПИФ «Райффайзен – Еврооблигации» предполагается заменить на ПИФ «Долговые рынки развитых стран».

«Райффайзен Капитал» является одной из крупнейших управляющих компаний (с долей 7,05%) на российском рынке. Согласно InvestFunds, она занимает четвертое место в рейтинге УК по стоимости чистых активов (СЧА), которая равна 95,88 млрд руб.

22 июля «Ведомости» писали, что УК «Первая» запустила первый на фондовом рынке биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) на индекс IPO. На момент формирования фонда стоимость пая составила 10 руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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