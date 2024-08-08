«Райффайзен Капитал» объявил о закрытии всех БПИФов

БПИФ «Райффайзен – Индекс Мосбиржи полной доходности 15» будет заменен на набор российских акций, похожий на набор акций в БПИФе, «Райффайзен – Золото» – на физическое золото, которое хранится в России и торгуется на бирже. БПИФ «Райффайзен – Высокодоходные облигации» во «Всепогодных» стратегиях будет заменен на флоатеры (гособлигации с плавающим купоном), в других стратегиях – на гособлигации со сроком погашения до трех лет или их комбинации с гособлигациями с плавающим купоном. БПИФ «Райффайзен – Еврооблигации» предполагается заменить на ПИФ «Долговые рынки развитых стран».