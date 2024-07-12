В Сбербанке, ВТБ и УК ПСБ отметили рост спроса на ПИФы во II квартале

Объем вложений клиентов «Сберинвестиций» в ПИФы во II квартале 2024 г. вырос по сравнению с I кварталом на 34,3% до 90 млрд руб., что стало абсолютным рекордом в истории брокера. Фонды заняли третье место среди самых популярных у клиентов Сбербанка финансовых инструментов после акций и облигаций. Больше всего физлица инвестировали в фонды денежного рынка и БПИФы на золото, уточнили в «Сберинвестициях».