В Сбербанке, ВТБ и УК ПСБ отметили рост спроса на ПИФы во II квартале

В Сбербанке, ВТБ и УК ПСБ отметили рост спроса на ПИФы во II кварталеСпрос на акции и облигации в инвестдомах оказался разнонаправленным
Опрошенные «Ведомостями» инвестиционные дома обратили внимание на тренд II квартала – значительный рост спроса на коллективные инвестиции. Его отметили представители Сбербанка, ВТБ и УК ПСБ.
Объем вложений клиентов «Сберинвестиций» в ПИФы во II квартале 2024 г. вырос по сравнению с I кварталом на 34,3% до 90 млрд руб., что стало абсолютным рекордом в истории брокера. Фонды заняли третье место среди самых популярных у клиентов Сбербанка финансовых инструментов после акций и облигаций. Больше всего физлица инвестировали в фонды денежного рынка и БПИФы на золото, уточнили в «Сберинвестициях».
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