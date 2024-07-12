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В Сбербанке, ВТБ и УК ПСБ отметили рост спроса на ПИФы во II квартале

Спрос на акции и облигации в инвестдомах оказался разнонаправленным
Любовь Михедова
Спрос на акции и облигации в инвестдомах оказался разнонаправленным/ Freepik

Опрошенные «Ведомостями» инвестиционные дома обратили внимание на тренд II квартала – значительный рост спроса на коллективные инвестиции. Его отметили представители Сбербанка, ВТБ и УК ПСБ.

Объем вложений клиентов «Сберинвестиций» в ПИФы во II квартале 2024 г. вырос по сравнению с I кварталом на 34,3% до 90 млрд руб., что стало абсолютным рекордом в истории брокера. Фонды заняли третье место среди самых популярных у клиентов Сбербанка финансовых инструментов после акций и облигаций. Больше всего физлица инвестировали в фонды денежного рынка и БПИФы на золото, уточнили в «Сберинвестициях».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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