УК «Первая» запустила первый БПИФ на индекс IPO

УК «Первая» запустила первый на фондовом рынке биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) на индекс IPO. Стоимость пая на момент формирования фонда составила 10 руб. Инструмент доступен на Мосбирже под тикером SIPO на основной торговой сессии, сообщили «Ведомостям» в управляющей компании.